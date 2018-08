Erstellt am 31. August 2018

Werbeaktion: Amazon kippt Versandkosten für Nicht-Prime-Kunden

Die Vorweihnachtszeit rückt unaufhaltsam näher. Und mit einer aktuellen Werbeaktion macht Amazon erneut eines deutlich: Man will so viele neue Stammkunden wie möglich generieren und hat dazu bereits konkrete Strategien in petto.

© christianthiel.net / Shutterstock.com

Der kostenlose Premiumversand für Produkte, die Amazon selbst verkauft oder von Amazon verschickt werden, gehört zu den wichtigsten Argumenten für eine Prime-Mitgliedschaft. Wie wichtig genau, zeigen die Resultate einer neuen Umfrage, die das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PWC in diesem Jahr durchgeführt hat und bei der knapp 22.500 Menschen befragt wurden. Dabei gaben fast drei Viertel der Befragten (72 Prozent) an, dass der unbegrenzte Gratis-Versand der größte Vorteil der Prime-Mitgliedschaft sei.

© Statista

Kunden erhalten Prime-Versandvorteile ohne Zusatzkosten

Aus diesem Grund hat Amazon nun eine Werbeaktion gestartet, die vielen Konkurrenten nicht gefallen dürfte: Das Unternehmen hat die Versandkosten, die für Nicht-Prime-Kunden normalerweise innerhalb Deutschlands und auch nach Österreich anfallen, vorübergehend gestrichen. Zumindest unter bestimmten Voraussetzungen.

Normalerweise können Nicht-Prime-Kunden erst ab einem Einkaufswert von 29 Euro von einem Gratisversand profitieren. Im Rahmen der Aktion bekommen sie jedoch annähernd jene Versandvorteile, die üblicherweise nur den zahlenden Stammkunden vorenthalten sind. Gültig ist der kostenlose Versand für Produkte, die direkt von Amazon angeboten werden („Verkauf durch Amazon“). Dazu müssen die Kunden lediglich einen entsprechenden Aktionscode bei ihrer Bestellung eingeben.

Um die Aktion massenwirksam zu vermarkten, wirbt Amazon an prominenter Stelle – nämlich in einem entsprechenden Slider auf der Startseite – für die Aktion. Diese läuft bis einschließlich 4. September 2018.

© Amazon

Gratis-Versand soll neue Prime-Kunden locken

Amazon dürfte bei der Aktion zwei Ziele verfolgen: Wie wir erst kürzlich berichtet haben, scheinen die Umsatzanteile am Amazon-Eigenhandel seit Jahren zu stagnieren, während die Umsatzanteile der Marktplatzhändler eine enorme Entwicklung hingelegt haben. Mit der Gratisversand-Aktion dürfte Amazon die Verkäufe eigener Produkte (zumindest kurzfristig) deutlich anheben.

Hinzu kommt natürlich der Fakt, dass Amazon den Noch-Nicht-Prime-Kunden die Vorteile einer kostenpflichtigen Prime-Mitgliedschaft schmackhaft machen möchte. Besonders mit Blick auf das anstehende Weihnachtsgeschäft ist Amazon viel daran gelegen, die Zahlen seiner Stammkunden nach oben zu treiben. Denn wie weitere Studien zeigen, verbringen zahlende Prime-Kunden nicht nur mehr Zeit auf der Amazon-Plattform, sondern kaufen auch häufiger und mehr ein. Darüber hinaus scheinen Prime-Kunden vergleichsweise treu zu sein, sodass Vergleiche mit anderen Händlern wesentlich seltener vorgenommen werden als gewöhnlich. Amazon hat also allen Grund dazu, neue Premium-Kunden zu locken.