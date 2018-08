Lidl startet Online-Bewertungstool für Filialen

Um seinen Kundenservice zu verbessern, startet Lidl am 1. September ein Online-Bewertungstool, in dem Kunden ihren letzten Einkauf bewerten können.

© Herrndorff / Shutterstock.com

Der Discounter Lidl will nicht nur im großen Stil in den Online-Handel investieren, sondern auch Basics aus dem E-Commerce für das stationäre Geschäft nutzen. Wie das Unternehmen mitteilt, wird am 1. September ein Online-Tool starten, in dem Kunden der 3.200 deutschen Filialen ihren letzten Einkauf bewerten können. Um einen Bewertungsanreiz zu bieten, verlost Lidl jeden Monat Einkaufsgutscheine, die sowohl stationär als auch im Online-Shop einlösbar sind. Monatlich werden 25 50-Euro-Gutscheine verlost.

Kundenservice soll verbessert werden

„Die Kundenzufriedenheit steht für uns an oberster Stelle. Daher ist es uns besonders wichtig, die direkte Meinung möglichst vieler Kunden einzuholen“, so Tomasz Kuzma, Geschäftsleiter Vertrieb bei Lidl Deutschland. Durch die Bewertung erfahre man „unmittelbar, was die Kunden sich wünschen“, könne Optimierungspotenziale identifizieren und „Prozesse zielgerichtet überarbeiten“. Das Tool ist Teil einer groß angelegten Kundenservice-Offensive des Discounters.

Man habe sich selbst zum Ziel gesetzt, der kundenfreundlichste Händler zu werden, um die Kundenbindung zu erhöhen. Dafür habe man eine „umfassende Strategie“ entwickelt. In internen Workshops wurde gemeinsam mit den Filialmitarbeitern erarbeitet, wo man die Schwerpunkte setzen müsse. Mit verschiedenen Werbemaßnahmen – Plakate, Inhouse-Werbung, Online- und Social-Media-Werbung – soll auf die Aktion aufmerksam gemacht werden.

Die Nutzung des Tools ist denkbar einfach. Nach Aufrufen des Portals unter lidl.de/meinung wird die Filiale anhand von Postleitzahl oder Ort ausgewählt und auf einer Skala von einem Stern („Überhaupt nicht zufrieden“) bis fünf Sterne (Vollkommen zufrieden“) die Bewertung abgegeben. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.