MyToys übernimmt Zollgebühren für Schweizer Kunden

MyToys integriert die Schweizer in die EU – zumindest im E-Commerce. Denn Schweizer Kunden müssen seit Ende September keine Zollgebühren mehr zahlen, MyToys übernimmt diese.

© moonbymoon / shutterstock.com

Für Schweizer Kunden ist der Online-Kauf bei MyToys gleich mehrfach einfacher geworden. Seit dem 25. September fallen nicht nur die Zollgebühren weg. Die Kunden zahlen außerdem die Mehrwertsteuer nun direkt im Webshop statt wie bisher bei Lieferung des Paketes an der Haustür. Die Versandkosten in die Schweiz liegen laut Firmen-Webseite bei 5,95 Euro. Beim Bestellen im Webshop werden die Preise der Artikel in Schweizer Franken angezeigt, zahlen müssen die Schweizer jedoch weiterhin in Euro, erklärt das Unternehmen.

MyToys erleichtert Rücksendungen aus der Schweiz

MyToys hat auch das Retourenmanagement in die Schweiz verlagert und macht das Rücksenden für Kunden so einfacher und die Erstattung schneller. „Die Customer Experience zählt zu den wichtigsten Kaufargumenten. Europas Verbraucher wünschen sich Convenience – immer und überall. Gemeinsam mit unserem neuen Partner haben wir die Optimierung unserer Bestell- und Versandprozesse in der Schweiz intensiv vorangetrieben, um auch unseren Schweizer Kunden ein noch überzeugenderes Shopping-Erlebnis zu ermöglichen“, erklärt MyToys-Gründer Dr. Oliver Lederle.

Zum 18. Geburtstag 2017 wurde in unserem Interview mit den Gründern von MyToys das Umsatzziel von 600 Millionen Euro für 2018 ausgegeben. Wie sehr die aktuellen Erleichterungen für die Schweizer Kunden dazu beitragen, wird sich erst nächstes Jahr zeigen.

MyToys beliefert über die Online-Plattform rund 30 Länder und mit eigener Tochterfirma in Moskau auch den russischen Markt. Nach China sei aber keine Expansion geplant, so die Gründer im Interview. Im Geschäftsjahr 2016/2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 556 Mio. Euro und zählt somit zu den erfolgreichsten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands.