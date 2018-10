Erstellt am 11. Oktober 2018

Neue Logistik-Services: Ebay will seine Händler beim Versand unterstützen

Ebay bietet seinen gewerblichen Händlern in Deutschland nun mit Ebay Fulfillment und Ebay Versand neue Logistik-Services an. Mit den Logistik-Services erfüllen die Händler die Ebay-Plus-Standards und sollen so auch ihre Sichtbarkeit erhöhen.

© ShutterStockStudio / Shutterstock.com

Ebay hat neue Logistik-Services für seine gewerblichen Händler in Deutschland gestartet. Dabei handelt es sich um Ebay Fulfillment und Ebay Versand, die Händler bei der Skalierung ihres Geschäfts auf allen Kanälen unterstützen sollen. Wie Ebay erklärt, erfüllen die Händler, die die neuen Logistik-Services nutzen, die Standards des Ebay-Plus-Programms – und sollen damit letztlich auch die eigene Sichtbarkeit auf dem Marktplatz erhöhen.

Bei Ebay Fulfillment handelt es sich um einen Multichannel-Fulfillment-Dienst. Mit ihm soll die Zustellung am nächsten Tag ermöglicht werden, wenn der Kunde bis 18 Uhr bestellt. Bei diesem Service kooperiert Ebay mit dem Logistiker Fiege, der im Namen des Marktplatzes die Lagerung und Versandvorbereitung der Produkte für die teilnehmenden Ebay-Händler übernimmt. Die Zustellung erfolgt dann mit Hermes. Zum Start erfolgt die Anbindung an Ebay Fulfillment über das Multichannel-Tool von Plentymarkets – die Unterstützung für weitere Multichannel-Tools und der Versand durch andere Dienstleister ist aber bereits für das Jahr 2019 geplant, so Ebay.

Ebay-Händler nehmen automatisch an Ebay Plus teil

Der zweite Logistik-Service, Ebay Versand, richtet sich vor allen an kleinere Verkäufer. Ihnen soll mit dem Service eine schnelle Lieferung zu einem attraktiven Preis für alle Kanäle geboten werden, heißt es. Im Laufe der Beta-Phase kooperiert Ebay hier mit DPD. Teilnehmende Ebay-Händler vereinbaren mit dem Ebay-Kundenservice ein tägliches Abholzeitfenster für die Sendungen. Das Zeitfenster soll nach 14:30 Uhr liegen, damit möglichst viele Bestellungen taggleich bearbeitet werden können. Händler können die Ebay- und Multichannel-Paketscheine über die neue Ebay-Versandplattform beziehen.

„Als ein führendes globales Handelsunternehmen sind wir überzeugt, dass die Logistik von strategischer Wichtigkeit ist, um die Käufer- und Verkäufer-Erfahrung auf unserer Plattform zu verbessern“, erklärt Michael Pasch, Senior Director Loyalty & Logistics bei Ebay. Mit den neuen Services unterstütze der Marktplatz seine Händler, „die stetig wachsenden Anforderungen ihrer Kunden nach einer schnellen und zuverlässigen Lieferung zu erfüllen“. Die Ebay-Händler sollen von der automatischen Teilnahme am Ebay-Plus-Programm selbst Vorteile gewinnen.

Die beiden neuen Logistik-Services werden derzeit noch in einer Beta-Phase mit ausgewählten Händlern aus dem Raum Bremen erprobt. Weitere Regionen will Ebay im Jahr 2019 nachziehen. Interessierte Händler können sich auf der entsprechenden Seite im Verkäuferportal für die Beta-Phase bewerben.