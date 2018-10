Weihnachtsgeschäft: Hermes verlangt erstmals Peak-Zuschlag von Händlern

Hermes erhöht im diesjährigen Weihnachtsgeschäft die Schlagzahl und stockt die eigenen Personal- und Fahrzeugkapazitäten auf. Für Händler werden ab dem 01. November zusätzliche Gebühren im Paketgeschäft gelten.

80 Millionen Sendungen sollen in den Monaten November und Dezember verschickt werden. Um im diesjährigen Weihnachtsgeschäft diese Paketmengen bewältigen zu können, stockt Hermes seine Personal- und Fahrzeugkapazitäten auf. „Das Weihnachtsgeschäft stellt die Paketbranche vor immer größere Herausforderungen“, so Olaf Schabirosky, CEO von Hermes Germany. „Zusatzkapazitäten konnten wir bei Hermes dank präziser Prognosen frühzeitig planen, sodass wir nach derzeitigem Stand auf Mengenbegrenzungen verzichten können. Zudem stehen uns dieses Jahr deutlich erhöhte Abwicklungskapazitäten in den Verteilzentren zur Verfügung. Das ermöglicht größere Umschlagmengen, was vor allem an Spitzentagen eine Entlastung ist“, gibt sich der Konzernchef optimistisch.

Um die Sendungsmengen rechtzeitig an Ort und Stelle zu bringen, werden bis Januar 2019 zusätzlich 3.600 Transporter den Fuhrpark von Hermes Germany auf der letzten Meile unterstützen.

Peak-Zuschlag bereits im November

Wie das Unternehmen bereits Ende letzten Jahres angekündigt hatte, wird das Weihnachtsgeschäft für Händler in diesem Jahr teurer. Bereits im November wird im Paketgeschäft ein Peak-Zuschlag fällig, der für geschäftliche Auftraggeber vom 1. November bis zum 31. Dezember 2018 gilt, wie Hermes schreibt. Mit den zusätzlichen Einnahmen sollen Mitarbeiter und Servicepartner entlohnt werden. Der Peak-Zuschlag gilt für alle Sendungen, auch Retouren und wird individuell verhandelt. Die neue Regelung gilt ausschließlich für Händler, Privatpakete bleiben auch weiterhin ohne eine zusätzliche Gebühr.

Zusätzliches Personal und Abgabefristen

Neben dem Fuhrpark erhöht Hermes auch die Personalkapazitäten und wird deutschlandweit an die 6.300 zusätzliche Arbeitskräfte einstellen, die vor allem die Engpässe in der Rekrutierung etwas mildern sollen. Zu Spitzenzeiten werden um Weihnachten rum bis zu 13.000 Hermes-Zusteller unterwegs sein.

Um dennoch sicher zu gehen, dass die Bestellungen auch rechtzeitig beim Kunden ankommen, sollten Sendungen bestenfalls so früh wie möglich verschickt werden. So können Abholungen bis einschließlich 19. Dezember beauftragt werden, Waren ins europäische Ausland sollten spätestens am 15. Dezember auf die Reise geschickt werden. Bundesweit werden am 24. Dezember bis 16 Uhr Pakete ausgeliefert, nach den Weihnachtstagen nehmen die Zusteller am 27. Dezember ihre Arbeit wieder auf.