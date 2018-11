Ebay Händler-Awards 2019: Ab sofort können Händler sich bewerben

Ebay ruft seine Händler wieder zur Teilnahme an den Ebay Händler-Awards auf. Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2019 in fünf Kategorien abgegeben werden.

© eBay

Auch im kommenden Jahr wird Ebay wieder die Ebay Händler-Awards verleihen. Dafür ruft der Marktplatz nun erneut zur Bewerbung auf. Kreative und erfolgreiche gewerbliche Ebay-Händler können sich bis zum 31. Januar 2019 unter verkaeuferportal.ebay.de/haendler-awards in fünf Kategorien bewerben. Die Kategorien lauten:

Jungunternehmer/-in: Händler/innen, die entweder erst seit zwei Jahren bei eBay verkaufen oder in den letzten zwölf Monaten besonders stark gewachsen sind.

Erfolgreiche Gründerin: Händlerinnen, die seit mindestens 12 Monaten erfolgreich bei eBay verkaufen.

Alltagshelden/-innen: Händler/innen, hinter deren Unternehmungsgründung und ihrem Handel bei eBay eine ganz besondere Geschichte steht.

Globales Geschäft: Händler/innen, die einen erheblichen Teil ihrer Produkte bei eBay in Märkte außerhalb Deutschlands verkaufen.

Lokale/r Einzelhändler/-in: Händler/innen, die Inhaber eines oder mehrerer stationärer Ladengeschäfte sind, und eBay als zusätzlichen Verkaufskanal nutzen.

Mit Losglück in die USA

„Die Händler-Awards 2018 haben uns die Leidenschaft und Kreativität unserer Verkäuferinnen und Verkäufer deutlich demonstriert“, so Oliver Klinck, Vice President Commercial Operations, Ebay Germany. Zu keinem Zeitpunkt habe in Frage gestanden, die Awards auch 2019 wieder zu vergeben. Klinck freue sich „auf eine Vielzahl von Bewerbungen, denn die Geschichten hinter den Akteuren auf unserem Online-Marktplatz sind einzigartig und inspirierend.“ So zum Beispiel die Geschichte von Tobias Krist, der im vergangenen Jahr als Sieger zu den Ebay Open in die USA reisen dürfte.

Auch in diesem Jahr haben die Sieger neben Geldpreisen (2.500 Euro für den Sieger pro Kategorie) wieder die Chance, die Reise in die USA zu gewinnen. Über die Teilnahme-Chance entscheidet eine fünfköpfige Jury aus unabhängigen E-Commerce-Experten, erfahrenen Ebay-Händlern und Oliver Klinck von Ebay. Neben Klinck sitzen Ebay-Händlerin Andrea Gönner Prof. Dr. Gerrit Heinemann, Dr. Kai Hudetz von der IFH Köln und OnlinehändlerNews-Chefredakteurin Ariane Nölte in der Jury.