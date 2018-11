Erstellt am 12. November 2018

Service erweitert: Ebay Plus lockt mit neuer Garantie für Elektrogeräte

Ebay hat kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft noch einmal Hand an sein hauseigenes Kundenprogramm Ebay Plus gelegt. Mit einer neuen Garantie für Elektrogeräte soll der Service für Kunden noch interessanter gestaltet werden.

© qoppi / Shutterstock.com

Das Kundenbindungsprogramm Ebay Plus sollte Kunden bisher mit verschiedenen Services locken: Mit dabei sind etwa ein kostenloser Premiumversand sowie ein gratis Rückversand, ein Premium-Kundenservice oder aber exklusive Angebote, die ausschließlich den zahlenden Premium-Kunden vorbehalten sind. 19,90 Euro im Jahr kostet die Kunden die Ebay-Plus-Mitgliedschaft. Kurz vor Weihnachten hat Ebay die Vorteile von Ebay Plus nun allerdings noch einmal erweitert, um das Programm noch ein Stück weit attraktiver zu machen.

Künftig können Ebay-Plus-Mitglieder auch von einer neuen Elektrogarantie profitieren, die Ebay in Zusammenarbeit mit Axa Partners auf die Beine gestellt hat. „Mit eBay Plus sind deine Geräte kostenlos gegen zukünftige Schäden abgesichert. Unser Service-Versprechen: Was auch immer defekt ist, wir reparieren es für dich!“, heißt es dazu auf der entsprechenden Website.

Wie genau funktioniert die neue Elektrogarantie von Ebay Plus?

Ebay-Plus-Mitglieder, die ein defektes Gerät haben, können dieses bei Ebay über ein entsprechendes Formular melden. Der Kundenservice von Axa soll sich dann innerhalb der Geschäftszeiten nach spätestens 15 Minuten telefonisch zurückmelden und mit dem Nutzer klären, ob dieser das betroffene Gerät über ein Retouren-Label einschickt oder sich ein Techniker vor Ort um das Gerät kümmert.

Im Rahmen des Services soll die Reparatur innerhalb von drei Werktagen oder aber nach Rücksprache mit dem Techniker vorgenommen werden – und zwar ohne zusätzliche Kosten für die Kunden.

Für welche Geräte gilt die Elektrogarantie?

Wie Ebay ausdrücklich klarstellt, gilt die neue Elektrogarantie auch für jene Produkte, die die Kunden nicht über Ebay gekauft haben. „Versichert sind neue und bis zu fünf Jahre alte Elektrogeräte mit einem Anschaffungswert zwischen 150 und 5.000 Euro, von Unterhaltungselektronik wie Fernseher oder Fotoapparate bis hin zu Haushaltselektronik wie Kühlschränke oder Waschmaschinen“, schreibt das Unternehmen in der entsprechenden Pressemeldung.

Handys bzw. Smartphones sind allerdings von der Garantie ausgenommen. Auch rückwirkend lässt sich die Garantie nicht nutzen: Sie gilt ab Abschluss der Versicherung ausschließlich für künftige Schäden. Um sie geltendmachen zu können, muss der Kunden zudem die ursprüngliche Rechnung für das defekte Gerät vorlegen.

„Intelligente Partnerschaften nehmen im Online-Handel eine immer stärkere Bedeutung ein, um gemeinsam die hohen Kundenerwartungen zu erfüllen und den Konsumenten sinnvolle Mehrwerte zu bieten“, kommentiert Ebay Deutschland-Chef Eben Sermon die Erweiterung von Ebay Plus. „Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit mit AXA Partners, die es uns ermöglicht, das eBay Plus-Angebot noch attraktiver zu gestalten, indem wir den eBay Plus-Mitgliedern eine kostenfreie Garantie für Elektrogeräte bieten.“