Amazon startet in die Cyber Week, andere Unternehmen ziehen nach

Rabatte, Rabatte, Rabatte: Amazon ist mit seiner diesjährigen vorweihnachtlichen Cyber-Monday-Woche an den Start gegangen. Der Black Friday und der Cyber Monday sollen dabei die vorläufigen Höhepunkte des vorweihnachtlichen Shoppings werden.

© ComicSans / shutterstock.com

Ein Blick auf die Online-Umsätze am Cyber Monday, Black Friday und dem Thanksgiving in den USA zeigen, dass diese Jahr für Jahr große Zuwächse verzeichnen. Allein am Cyber Monday 2017 erklommen die US-Umsätze über den digitalen Handel einen neuen Rekordwert von knapp 3,4 Milliarden Dollar.

© Statista

Cyber-Monday-Woche: Amazon wirbt mit Abertausenden Angeboten

Doch nicht nur in Übersee sind die Schnäppchen-Tage für den (vor-)weihnachtlichen Handel relevant – auch viele Händler und Unternehmen in Deutschland haben sich dem Rabatt-Trend angeschlossen. Allen voran natürlich Amazon: Der Konzern hat am heutigen Montag den Startschuss in seine Cyber-Monday-Woche gegeben und überflutet seine Homepage mit zahlreichen Angeboten. Bis zum 26. November sollen die Kunden mit abertausenden Schnäppchen und täglich neuen Rabatten gelockt werden.

Zum Leidwesen seiner Marktplatz-Händler setzt das Unternehmen dabei nicht selten den Fokus auf hauseigene Produkte und insbesondere auch Elektronik wie etwa seine Tablets, Streaming-Geräte oder die smarten Echo-Lautsprecher. So sollen beispielsweise die Verkäufe des recht neuen Echo-Show oder des Standard Echo-Lautsprechers mit Preisnachlässen von um die 40 Prozent und mehr weiter angekurbelt werden.

Wie eine weitere Grafik belegt, sind solche Rabatte dabei keine Seltenheit: Gerade der Elektroniksektor wartete auch im vergangenen Jahr mit deutlichen Preisnachlässen auf.

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Auch andere Unternehmen werben zur Schnäppchen-Schlacht

Um die Online-Zuwächse nicht allein Amazon zu überlassen, haben sich viele Unternehmen in Deutschland ebenfalls dem Cyber-und-Black-Hype angeschlossen: Der Versandhändler Otto beispielsweise veranstaltet vom 20. bis 26. November ebenfalls eine ganze Schnäppchen-Woche, den Black Friday Sale. Und auch andere Anbieter wie MediaMarkt, MediMax, Conrad oder Adidas werden wieder mit von der Partie sein.

Die Potenziale für Online-Händler – auch für kleinere Anbieter – sind durchaus gegeben, da die Bekanntheit der Schnäppchen-Tage auch hierzulande immer weiter zu steigen scheint.