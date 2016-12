Erstellt am 22. Dezember 2016

Nike wird zum E-Commerce-Riesen

Nike konnte seine E-Commerce-Verkäufe im vergangenen Geschäftsquartal um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Vor allem China ist ein lukrativer Markt für den Sportartikelhersteller.

In Zukunft will Nike ein waschechter Big Player im E-Commerce werden. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 7 Milliarden US-Dollar im Online-Handel umzusetzen. Dazu zählen neben dem eigenen Online-Shop auf Nike.com auch die großen Marktplätze. Nun hat Nike seine aktuellsten Geschäftszahlen veröffentlicht und diese belegen, dass man sich auf einem guten Weg befindet. Für das vergangene Geschäftsquartal meldet Nike ein E-Commerce-Wachstum von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres waren es 49 Prozent.

Zweistellige Wachstumsraten

Nach Berechnungen von Internet Retailer hat Nike im letzten Geschäftsjahr 1,51 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Im Jahr davor war es eine runde Milliarde. Um das 7-Milliarden-Ziel in 4 Jahren zu erreichen, müsste das Wachstum pro Jahr im Schnitt 46,9 Prozent betragen – Nike befindet sich also absolut im Soll.

Der Markt mit dem wohl größten Potenzial für Nike ist China. „China setzt seine starke Entwicklung für uns fort. Zum 10. Mal in Folge schloss Nike ein Quartal mit zweistelligen Wachstumszahlen ab. Nike.com schaffte sogar ein dreistelliges Wachstum. Wir hatten den stärksten Single's Day aller Zeiten mit fast dreimal so vielen Verkäufen wie im vergangenen Jahr“, so Nike-CEO Trevor Edwards.

Insgesamt meldete Nike für das erste Geschäftshalbjahr 2017 Verkäufe von 17,24 Milliarden Dollar auf allen Kanälen, was einem Wachstum von 7,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.