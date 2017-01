Markenrecht: Rapper verklagt Amazon und Walmart auf Millionen

Run DMC gehört zweifelsohne zu den Urgesteinen der Hip-Hop-Branche. Obwohl die Glanzzeiten der Band jedoch längst vorbei sind, macht sie nun Schlagzeilen: Ein Mitglied der Gruppe verklagt US-Unternehmen wie Amazon und Walmart auf Millionen, denn diese sollen gegen Markenrechte verstoßen haben.

© Leszek Glasner – shutterstock.com

Es geht um viele Millionen, genauer gesagt um 50 Millionen Dollar. Auf diesen Betrag hat der amerikanische Hip-Hopper Darryl McDaniels verschiedene US-Unternehmensriesen wie Amazon und Walmart verklagt. Wie auf Handelsblatt.com zu lesen ist, wirft der Musiker den betroffenen Unternehmen vor, Produkte vertrieben zu haben, die das Logo der Band Run DMC tragen – und zwar ohne die benötigte Erlaubnis dafür zu haben.

Im Einzelnen gehe es um den unerlaubten Verkauf von Merchandising-Artikeln wie etwa T-Shirts und Kleidungs-Sets, Brillen oder Aufnäher, die mit dem Band-Logo von Run DMC versehen sind.

Run DMC: Marke sei „extrem wertvoll“

Aufgrund der illegalen Nutzung des Namens Run DMC habe der Mitgründer der Band und zugleich Besitzer der Markenrechte jüngst Klage in New York eingereicht. In diesem Zuge fordert er Schadensersatz in Höhe von 50 Millionen Dollar, was derzeit knapp 48 Millionen Euro entspricht.

In der eingereichten Klageschrift werde außerdem darauf verwiesen, dass die Marke Run DMC „extrem wertvoll“ sei – schließlich habe man mit ihr „seit den 1980er Jahren mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt“, so Handelsblatt weiter.

Die betroffenen Unternehmen, die gegen die Markenrechte der Band verstoßen haben sollen, haben eine Frist von 21 Tagen, um auf Vorwürfe aus der Klageschrift zu reagieren.