Erstellt am 06. Januar 2017

Erweiterte Artikelbeschreibung: Amazon startet „Enhanced Brand Content“ in Deutschland

Einige Online-Händler können künftig auf erweiterte Möglichkeiten auf dem Amazon Marktplatz bauen: Denn das Unternehmen gewährt einem Teil seiner Händler eine umfangreichere und freiere Nutzung der Produktdetailseiten. Einzelheiten verraten wir hier.

Der sogenannte „A+ Content“ gibt Händlern die Möglichkeit, das Potenzial der Produktdetailseiten auf dem Amazon Marktplatz besser auszuschöpfen und diese beispielsweise freier zu gestalten. Der „A+ Content“ dürfte vor allem jenen Amazon-Händlern bekannt sein, die das Amazon Vendor-Programm nutzen und somit als Lieferant für Amazon agieren. Denn diese Funktion ist einer der Vorteile, mit denen Amazon den Unternehmern das Vendor-Programm schmackhaft machen will.

Erweiterte Produktdetailseite von Amazon: Wer profitiert?

Künftig können jedoch auch andere Händler von den erweiterten Möglichkeiten profitieren: Nach Angaben von t3n.de erlaubt Amazon nämlich auch jenen Händlern die exklusiven Produktbeschreibungen, die eine eigene Marke angemeldet und diese in der Amazon Brand Registry registriert haben. Die Funktion läuft unter der Bezeichnung „Enhanced Brand Content“ und soll für Händler in den USA, aber teilweise auch für deutsche Anbieter freigeschaltet worden sein. Auch Teilnehmer des StartUp-Programms Amazon Launchpad sollen in den Geschmack der neuen Möglichkeiten kommen können.

Amazon: Die Vorteile der erweiterten Produktdetailseiten

Doch wie genau sehen eigentlich die Vorteile aus? Was bedeutet ein freierer und umfangreicherer Content? T3n listet die Möglichkeiten folgendermaßen auf: Händler erhalten die Möglichkeit einer eigenen Marken-Präsentation, können Bilder freier gestalten und größere Fotos nutzen. Zudem gibt es erweiterte Text-Platzierungen und diverse Layout-Templates für Inhalte, auf die die Händler zugreifen können. Als Gimmick obendrauf ist die Nutzung von Vergleichstabellen und FAQ-Bereichen möglich.

Dabei können die neuen Möglichkeiten jedoch nur für jene Produkte verwendet werden, die unter der eigenen Marke laufen. Heißt: Für andere Produkte gelten die herkömmlichen Marketplace Gestaltungsmöglichkeiten. Der „Enhanced Brand Content“ soll in der einführenden Testphase kostenfrei sein - wohl zumindest, bis eine entsprechende Gebührenstruktur eingeführt wurde..

Das neue Feature soll in der Anfangsphase kostenfrei zur Verfügung stehen. Einige deutsche Händler sollen den neuen Dienst aktuell wohl nutzen können, um Angebote auf dem amerikanischen Marktplatz zu erstellen. Doch die Nutzung soll schon bald weitere Dimensionen annehmen und hierzulande ausgebaut werden.