Erstellt am 10. Januar 2017

Alibaba: Trump trifft Ma

Der kommende US-Präsident Donald Trump und Alibaba-Chef Jack Ma haben sich getroffen und über einen Plan diskutiert, der eine Million US-Unternehmen Zugang zum chinesischen Markt verschaffen soll.

stock_photo_world / Shutterstock.com

Donald Trump will, sobald er als Präsident der USA vereidigt ist, auf China zugehen. Als einen ersten Schritt traf er sich am Montag mit Alibaba-Chef Jack Ma. Das Treffen verlief offenbar gut. Trump sprach laut Reuters von einem „großartigen Meeting“ und Jack Ma nannte den künftigen US-Präsidenten „smart“ und „aufgeschlossen“. Beim Treffen ging es hauptsächlich um die Stärkung kleiner US-Unternehmen. Dies soll durch die Anbindung an den chinesischen Markt gelingen.

Eine Million Jobs sollen geschaffen werden

Vereinbart wurde ein Plan, der es ermöglichen soll, innerhalb von fünf Jahren eine Million US-Unternehmen auf Alibaba anzubinden, damit sie ihre Waren an chinesische Kunden verkaufen können. Ma glaubt, dass man durch die Initiative eine Million neue Jobs in den USA schaffen könne. Farmer und kleine Bekleidungshersteller könnten so direkt den chinesischen Markt anzapfen. Vor allem die Unterstützung kleiner Unternehmen aus dem US-Mittelwesten wurde diskutiert.

Im Anschluss nannte Jack Ma das Treffen „sehr produktiv“. „Wir denken beide, dass die Beziehungen zwischen China und den USA gestärkt werden und freundlicher sein sollten“, so Ma. Dass Trump auf China zugehen möchte, ist kein Geheimnis, mit dem Alibaba-Chef hätte er einen mächtigen Verbündeten im Reich der Mitte.