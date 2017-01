Standortverhandlungen: Macht Alibaba jetzt den Schritt nach Europa?

Alibaba bedient auch deutsche Kunden und will sich jetzt offenbar einen Standortvorteil erarbeiten. Das Unternehmen soll Medienberichten zufolge über ein Versandzentrum für ganz Europa verhandeln. Das könnte den Online-Handel in Europa verändern.

© testing / Shutterstock, Inc.

Kommt er endlich, der große Schritt von Alibaba nach Europa? Der chinesische Konzern hat bereits einige seiner Services testweise in Europa gestartet. Viele Kunden – auch aus Deutschland – kaufen auf den Online-Marktplätzen von Alibaba ein. Nun sollen die Chinesen mit der Regierung von Bulgarien über ein mögliches Versandzentrum in dem Land verhandeln. Das berichten laut Golem.de sowohl die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua als auch die Regierung von Bulgarien selbst.

Demnach sollen Vertreter der Alibaba Group, GS-Solar und der Goldpoly Group den bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Metodiew Borissow getroffen haben. In dem Gespräch sei es unter anderem um Investitionsmöglichkeiten gegangen.

Alibaba stellt Amazon in den Schatten

„Die Ideen der Alibaba-Gruppe für Investitionen in unserem Land beziehen sich auf die Schaffung eines Logistikzentrums für ihren Online-Handel, der die Aufträge aus ganz Europa bedient“, zitiert Golem.de aus der Erklärung der bulgarischen Regierung. „Das Projekt umfasst auch die Vermarktung bulgarischer Waren und Lebensmittel auf internationalen Märkten.“ Borrisow habe die niedrigen Steuern und geringen bürokratischen Hürden hervorgehoben und auch auf die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität Bulgariens verwiesen.

Alibaba könnte mit einem bulgarischen Versandzentrum Kunden in ganz Europa besser beliefern. Interessant werden damit die Auswirkungen auf den Markt insgesamt – denn bisher ist Amazon noch der Branchenprimus, aber Alibaba stellt den amerikanischen Konkurrenten deutlich in den Schatten. Allein im zweiten Quartal 2016 erwirtschaftete Alibaba einen Umsatz von 113,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Amazon kam im selben Zeitraum auf einen Umsatz von „nur“ 28,5 Milliarden Euro. Sollte Alibaba also wirklich den Einstieg in den europäischen Markt wagen, wird der Konkurrenzdruck potenziell auch auf Amazon enorm erhöht.