Amazon: Übernahme von Souq.com geplatzt

Amazon wird den Online-Marktplatz Souq.com nicht übernehmen. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine Kaufsumme einigen.

Ken Wolter / Shutterstock.com

Nun doch nicht – im vergangenen Jahr startete Amazon Gespräche über eine Übernahme mit dem Online-Marktplatz Souq.com. Im Raum stand eine Summe im Bereich von einer Milliarde US-Dollar. Doch das ist nun offenbar vom Tisch. Wie Bloomberg meldet, nimmt Amazon Abstand vom Kauf, weil man sich nicht auf eine entsprechende Summe einigen konnte. Auch der indische E-Commerce-Anbieter Flipkart stand in Verhandlungen mit Souq.com, ist aber ebenfalls ausgestiegen.

Souq.com – größter Online-Marktplatz im mittleren Osten

Souq.com mit Sitz in Dubai ist das wertvollste Internetunternehmen im Mittleren Osten. Der Marktplatz verkauft über 1,5 Millionen Produkte online an Verbraucher in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Saudi-Arabien. Für Amazon war es die Chance, einen Fuß in die Tür im Mittleren Osten zu bekommen, wo das Unternehmen bislang keine Rolle spielt.

Souq.com sucht nun seinerseits nach anderen potenziellen Investoren. Im Gespräch ist unter anderen der Unternehmer Majid Al Futtaim, dem das gleichnamige Immobilienunternehmen mit Firmensitz in Dubai gehört. Amazon muss nun einen anderen Weg auf den lukrativen Markt finden.