Erstellt am 25. Januar 2017

STEM Club: Amazon launcht Spielzeug-Abo

Mit dem STEM Club startet Amazon heute einen Spielzeug-Abo-Dienst, mit dem Eltern jeden Monat ein Lernspielzeug für ihre Kinder zugesandt bekommen.

© KoBoZaa / Shutterstock.com

Amazon startet einen weiteren Abo-Dienst. Dabei geht es allerdings nicht um Serien oder Musik, sondern um Spielzeug. Wer Abonnent im STEM Club wird, bekommt einmal im Monat ein Spielzeug von Amazon zugesandt. STEM steht für Science, Technology, Engineering und Math – also Wissenschaft, Technologie, Technik und Mathe. Wie der Name schon sagt, geht es dabei nicht darum, einmal im Monat die neuesten Spielzeug-Autos und Barbie-Puppen zu bekommen, sondern um spezielles Lern-Spielzeug.

Für 20 Dollar spielerisch lernen

Der Service kostet monatlich 19,99 US-Dollar. Das mutet im ersten Moment zwar nicht gerade günstig an, aber Eltern werden wissen, dass dies durchaus ein preiswertes Angebot ist. Spielzeug ist teuer, aufwendiges Spielzeug umso mehr. Die Frage ist, welche Spielsachen Amazon den Abonnenten dann schlussendlich schickt, denn das weiß man vorher nicht. Jeden Monat gibt es ein vorausgewähltes Spielzeug, wobei der Versand kostenlos ist. In der Anmeldung gibt der Nutzer die gewünschte Altersgruppe an: 3 bis 4 Jahre, 5 bis 7 Jahre oder 8 bis 13 Jahre.

STEM ist in den USA ein großer Bildungstrend der letzten Jahre. Immer mehr Eltern setzen auf Spielzeug, das gleichzeitig einen Lerneffekt mitbringt. Kunden haben entsprechende Angebote laut Ecommercebytes verstärkt nachgefragt. Den STEM Toys & Games Store gibt es bei Amazon.com bereits seit Frühling 2015. Amazon setzt dabei nach eigenen Angaben auf erst kürzlich veröffentlichte oder Amazon-exklusive Produkte. In der kommenden Woche soll das erste Spielzeug im Abo verschickt werden. Ob und wann der Dienst auch nach Deutschland kommt, ist offen.