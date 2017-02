Nach Finanzierungsrunde: Shop.co sichert sich Shop-Assistenten Zenshopping

Das Düsseldorfer StartUp Shop.co hat den US-Shopping-Assistenten Zenshopping für einen unbekannten Betrag übernommen. Anscheinend will sich Shop.co damit auch im mobilen Bereich besser aufstellen, erklärt zumindest Zenshopping-Geschäftsführer Antonio Marzo, der das Unternehmen nach der Akquisition verlässt.

© Billion Photos - Shutterstock.com

Das Shopping-Tool Shop.co kommt in dieser Woche kaum noch aus den Schlagzeilen raus: Nachdem das StartUp zunächst am Montag erfolgreich mehrere Millionen Euro Kapital einsammeln konnte, hat Shop.co das Geld direkt investiert und den Shopping-Assistenten Zenshopping gekauft, wie Gründerszene exklusiv erfahren hat.

An Zenshopping ist unter anderem der Investor Frank Thelen beteiligt, der vielen von der Vox-StartUp-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt sein dürfte. Wie viel Shop.co für den Assistenten bezahlt hat, wurde nicht bekannt gegeben. Fest steht dafür in jedem Fall, dass die Technologie von Zenshopping, das bisher lediglich in den USA aktiv war, in Shop.co integriert wird.

Zenshopping-Gründer verlässt Unternehmen

„Shop.co hat sich bisher auf Desktop-Lösungen konzentriert, während wir an Tablet- und Mobillösungen gearbeitet haben“, erklärt Zenshopping-CEO Antonio Marzo laut Gründerszene. „Durch ihre letzte Finanzierungsrunde haben sie nun Möglichkeiten, ihr Business größer aufzuziehen. Es war an der Zeit, sich zusammenzutun.“ Marzo verlässt nach der Übernahme Zenshopping.

Shop.co hat ein Browser-Plugin für das digitale Shopping entwickelt, mit dem Kunden ohne Registrierung bei verschiedenen Online-Shops einkaufen können. In der erwähnten Finanzierungsrunde hat Shop.co insgesamt 6,25 Millionen Euro von verschiedenen Investoren erhalten. Daran waren unter anderem der YouPorn-Gründer Fabian Thylmann, der MeinFernbus-Gründer Panya Putsathit sowie das Business-Angel-Netzwerk Rotonda beteiligt.