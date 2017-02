Chance für Händler: Grenzüberschreitender Online-Handel in China wächst enorm

Der grenzüberschreitende Handel wuchs in China 2016 um 86 Prozent. Seitdem die Regierung den Zugang zu ausländischen Händlern erleichtert hat, wächst der Markt rapide.

© Rawpixel.com – shutterstock.com

Der Cross-border E-Commerce, also der grenzüberschreitende Online-Handel in China legte im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 86 Prozent zu. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr allein mit Auslandseinkäufen umgerechnet 31,99 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Der Grund ist einfach: 2013 erleichterte die chinesische Regierung ausländischen Händlern erheblich den Zugang zum chinesischen Markt, etwa durch Steuererleichterungen – die Wachstumsraten belegen die hohe Nachfrage der chinesischen Kunden.

Marktplätze als Umsatztreiber

Die größten Umsatztreiber sind dabei, Internet Retailer zufolge, vor allem die E-Commerce-Schwergewichte. Alibaba und Amazon optimierten in der Vergangenheit den internationalen Versand und die Payment-Möglichkeiten und erleichtern chinesischen Kunden damit den Zugang zu ausländischen Händlern. Alibaba zufolge hat sich etwa die Zahl der Kunden, die importierte Produkte über Alibabas Import-Marktplatz Tmall Global kauften, 2016 mehr als verdoppelt. Laut Amazon hätten chinesische Konsumenten bis August 2016 über 10 Bestellungen im Cross-Border-Bereich von Amazon.cn abgegeben.

Insgesamt legte der chinesische E-Commerce 2016 um 26,2 Prozent auf nunmehr 752 Milliarden US-Dollar zu. Ein weiteres Zugpferd ist dabei der Versand von frischen Lebensmitteln, der 2016 um 82 Prozent zulegte.

Chance auch für deutsche Händler

Der chinesische Markt ist enorm lukrativ. Dank gesunkener Schranken für ausländische Händler wird es immer einfacher, auch in China Kunden zu gewinnen, Marktplätze wie Amazon und in China vor allem Tmall Global machen es möglich. Für deutsche Händler bietet sich hier eine ganz neue Chance. In unserer Reihe „Online-Handel in China“ (Teil 1, Teil 2) beleuchten wir den Markt genauer und erklären vor allem, was beim Handel nach China zu beachten ist.

