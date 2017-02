Deliveroo: Online-Lieferdienst präsentiert Einblicke durch Wachstumszahlen

Am 18. Februar 2013 soll Deliveroo-Gründer Will Shu selbst die erste Bestellung für sein Unternehmen ausgeliefert haben. Nun, rund vier Jahr später, blickt der Online-Lieferdienst nicht nur auf das vergangene Jahr zurück, sondern macht auch insgesamt eine aktuelle Bestandsaufnahme in Form von vielen Zahlen.

Nicholas Jackson / Shutterstock.com

Der Online-Lieferdienst Deliveroo hat offiziell neue Zahlen bekannt gegeben, die den Verlauf des vergangenen Jahres deutlich machen. Anlass ist der vierte Geburtstag des Unternehmens, denn angeblich hat Deliveroo-Gründer Will Shu am 18. Februar 2013 die erste Bestellung in London selbst ausgeliefert.

Deliveroo soll laut eigenen Angaben mittlerweile mit rund 2.000 Restaurants in Deutschland kooperieren, wozu größere Marken, aber auch kleinere, lokale Ketten gehören. Das globale Bestellvolumen sei im Jahr 2016 um 650 Prozent nach oben gegangen, was vor allem am beliebten Mittagsgeschäft liegt, denn hier gingen die Bestellungen allein in Deutschland um 200 Prozent nach oben. Wie Internet World in ihren E-Commerce-Trends völlig richtig anmerkt, lässt Deliveroo jedoch genaue Umsatzzahlen vermissen.

Deliveroo Business richtet sich an Unternehmen

Deliveroo preist in diesem Zusammenhang insbesondere das im September 2016 gestartete Deliveroo Business an, das sich dem Namen entsprechend an Unternehmen und deren Mitarbeiter richtet. Mittlerweile sei die Akzeptanz gegenüber geliefertem Essen gewachsen, weswegen dieser Service nicht mehr nur am Wochenende, sondern auch innerhalb der Woche genutzt wird und Deliveroo Business diesem Umstand entgegenkommen soll.

„Wir wollen den Konsumenten in Deutschland neue Möglichkeiten bieten, gutes Essen aus den besten Restaurants auch zuhause zu genießen“, erklärt Felix Chrobog, Geschäftsführer von Deliveroo Deutschland. „Die Erwartungshaltung unserer Kunden hat sich deutlich verändert. Sie wollen Essen per Knopfdruck bestellen. Diese Nachfrage bedienen wir mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen.“

Und auch die weiteren Zahlen von Deliveroo können sich durchaus sehen lassen: So ist der Lieferdienst aktuell in 12 Ländern und über 100 Städten aktiv. Deliveroo hat 20.000 Restaurant-Partner, 30.000 Fahrer, beschäftigt weltweit 1.000 Mitarbeiter und will in der kommenden Zeit allein in London 300 weitere Tech-Mitarbeiter einstellen.