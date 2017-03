Erstellt am 02. März 2017

PopUp-Store in London: Kochboxen-Anbieter HelloFresh geht erstmals offline

HelloFresh feiert seinen fünften Geburtstag und hat deswegen in London erstmals einen eigenen stationären Laden an den Start gebracht. Dabei handelt es sich um einen PopUp-Store, der bis Ende März geöffnet haben soll und verschiedene Kochboxen für jeweils 10 Pfund bereithält.

© HelloFresh

Der Kochboxen-Anbieter HelloFresh setzt zum ersten Mal überhaupt auf eine stationäre Präsenz: Wie TheGrocer.co.uk berichtet, hat das Unternehmen einen PopUp-Store in London eröffnet, der vier Wochen lang die Produkte von HelloFresh auch stationär zugänglich machen soll. Der Laden wird sich bis Ende März am Bahnhof Old Street befinden.

Mittlerweile soll HelloFresh rund 5.000 verschiedene Varianten von Kochboxen im Programm haben. Hieraus wurden die vermeintlich besten für den Store herausgefiltert. Die Kochboxen kosten jeweils 10 Pfund und sollen für eine Mahlzeit reichen, die zwei Personen sättigt. Zehn Prozent der Einnahmen gehen dabei an eine wohltätige Organisation namens The Felix Project, die in London ansässig ist und sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt.

Marketing-Aktionen sollen den PopUp-Store schmackhaft machen

„Wir feiern unseren fünften Geburtstag mit dem Start unserer ersten stationären Ladenfläche überhaupt“, so Ian Marsh, Managing Director HelloFresh UK. „Wir reagieren damit auf den Wunsch unserer Kunden, die Möglichkeit zu haben, auf dem Weg nach Hause unsere Kochboxen mitnehmen zu können. Nun können also hungrige Londoner die Boxen direkt abholen und damit zusätzlich ‚The Felix Project‘ unterstützen – eine Einrichtung, die uns sehr am Herzen liegt.“

Um die Verkäufe über den ersten Offline-Shop anzukurbeln, setzt HelloFresh auf verschiedene Marketing-Aktivitäten. So erhalten die ersten 100 Käufer, die ein Foto von sich selbst im PopUp-Store aufnehmen und dieses an den Twitter-Account „@hellofreshuk“ schicken, eine Kochbox gratis. Außerdem verlost HelloFresh unter allen Käufern einen Trip für zwei Personen nach Florenz.