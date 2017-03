Erstellt am 06. März 2017

Gübelin startet Online-Shop für Luxus-Uhren

Gübelin startet einen Online-Shop, in dem Luxus-Uhren zu finden sind, die bis zu 10.000 Franken kosten. Zu den angebotenen Marken gehören unter anderem die International Watch Company und Glashütte, deren Modelle entsprechend nun auch im Netz gekauft werden können.

© Nednapa Sopasuntorn - Shutterstock.com

Marken und Anbieter, die Luxus-Uhren vertreiben, sind im Online-Handel spärlich zu finden. Diesen Umstand ändert nun zumindest teilweise die Familienfirma Gübelin, wie die Schweizer Handelszeitung berichtet. Das Unternehmen bringt noch in dieser Woche einen Shop an den Start, in dem Kunden hochpreisige Uhren online kaufen können.

Firmensprecherin Anne Gorgerat Kall hat den Start des Online-Shops von Gübelin bereits gegenüber der Handelszeitung bestätigt. Hauptverantwortlich für die Realisierung ist angeblich Unternehmenschef Raphael Gübelin, der hierfür unter anderem bekannte Marken wie beispielsweise die International Watch Company sowie Glashütte ins Boot geholt hat, sodass etwa 15 Marken in dem Online-Shop zu finden sein werden.

Luxus-Uhren bis 10.000 Franken

Die Preisgrenze der Uhren soll im digitalen Geschäft bei rund 10.000 Franken, also etwa 9.350 Euro liegen. Das ist auch der Grund dafür, dass manche Marken nicht im Online-Shop angeboten werden, obwohl sie in den stationären Läden zu finden sind. Gübelin setzt dabei nicht nur auf einen bloßen Click-And-Collect-Service, sondern will die teuren Uhren direkt zum Kunden liefern.

Seinen Ursprung hat Gübelin in Luzern und gründete sich bereits 1854. Bisher war Gübelin lediglich offline aktiv und hat sieben Uhrenläden in der Schweiz, aber auch Schmuck-Boutiquen in Hongkong und Koala Lumpur. Höchstwahrscheinlich werden zunächst nur Schweizer Kunden die Uhren online kaufen können.