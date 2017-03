Ausgeträumt: Otto-Gruppe schließt Matratzen-Shop in Österreich und Schweiz

Da waren die Ziele wohl zu hoch gesteckt: Vor knapp einem Jahr brachte die Otto Group den Online-Shop Schlafwelt nach Österreich und die Schweiz. Doch dort blieben die erwarteten Erfolge aus. Der Shop wurde nun geschlossen - zugunsten eines neuen Webshops.

© All About Space – shutterstock.com

In Österreich und der Schweiz gibt es einen Online-Shop weniger. Der Matratzen-Shop Schlafwelt aus dem Hause Otto hat im deutschsprachigen Ausland noch nicht einmal ein ganzes Jahr überlebt. Wie Neuhandeln berichtet, wurden dem Spezial-Shop dort nun ohne großes Aufsehen der Stecker gezogen. Und die Gründe scheinen auf der Hand zu liegen:

„Ein so spitzes Marktkonzept generiert in kleinen Märkten nicht ausreichend Umsätze, um die hohen Konzernvorgaben bezüglich Umsatz und Ergebnis zu erfüllen“, wird Harald Gutschi, Chef der österreichischen Otto-Tochter Unito, zitiert. Die Schließung von Schlafwelt auf dem österreichischen und schweizerischen Markt habe allerdings keine Auswirkungen auf den deutschen Schlafwelt-Online-Shop. Hier scheinen die Geschäfte besser zu laufen und die Umsätze laut Neuhandeln „ausreichend hoch“ zu sein.

Ideas for Home – Ein neuer Wohn-Shop für Österreich und die Schweiz

Doch die Schließung ist nicht die einzige Neuerung, die die Otto Group in Österreich und der Schweiz in petto hat: Denn mit dem Ende von Schlafwelt wurde zugleich auch ein neuer Online-Shop mit deutlich weiterem Sortiment an den Start gebracht. Ideas for Home heißt der neue Webshop, auf den die Besucher nun vom ehemaligen Schlafwelt-Shop weitergeleitet werden.

Screenshot: Ideas for Home © Otto Group

Neben Matratzen und Co – also Produkten, die auch Schlafwelt im Angebot hatte – finden sich bei Ideas for Home nämlich auch Möbel für alle Wohnräume: ob nun Wohn- oder Arbeitszimmer, Kinder-, Schlaf-, Badezimmer oder Küche. Abgerundet wird das Programm durch Beleuchtungsprodukte, Wohnaccessoires, Deko und Wohnideen. „Durch die breitere Aufstellung erwarten wir zweistellige Millionen-Umsätze und auch ausreichend hohe Ergebnisbeiträge“, so Gutschi weiter.

Mit Schlafwelt wurde übrigens nicht der erste Nischenshop der Otto Group zu Grabe getragen. In Deutschland mussten schon der Elektronik-Shop Privileg.de sowie der Teppich-Laden Teppstore.de die Lichter ausmachen.