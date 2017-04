Erstellt am 07. April 2017

Aldi Nord plant eigenen Online-Shop

Aldi Nord will einen eigenen Online-Shop an den Start bringen. Das soll zunächst im Rahmen eines Testballons in Belgien geschehen. Kaufland oder Rewe müssen im Online-Geschäft aber vorerst keine Konkurrenz befürchten.

ricochet64 / Shutterstock.com

Aldi und das Internet – vielleicht finden sie doch noch zusammen. Nachdem der Konzern das Online-Geschäft lange verschlafen und der Konkurrenz, allen voran Rewe oder Lidl, das Feld überlassen hat, kommen nun auch von Aldi die ersten zaghaften Versuche, den Online-Handel auszuprobieren. Aldi Süd verkauft bereits Produkte im eigenen Online-Shop, wenn auch aktuell lediglich in Großbritannien und zudem nur Nonfood-Produkte (etwa Elektronik oder Wein). Diesen Schritt geht jetzt auch Aldi Nord.

Test in Belgien

Wie Gründerszene meldet, will der Discounter ebenfalls ins Online-Geschäft einsteigen. Als Testmarkt hat sich dafür Belgien ausgewählt. Im Laufe des Jahres wird dort ein entsprechender Online-Shop gelauncht, bei dem die Kunden Nonfood-Produkte kaufen können. Ein externer Dienstleister soll die Lieferung übernehmen. Deutsche Kunden müssen wohl noch eine Weile warten, bis Aldi Nord das Angebot ausweitet. Generell äußert man sich nicht zur Strategie über den Test hinaus.

Aldi ist spät dran im Online-Geschäft. Rewe und Kaufland bauen sich mit dem Online-Vertrieb von frischen Lebensmitteln längst ein zweites Standbein auf, gerade angesichts der nahenden Konkurrenz durch Amazon Fresh. Aldi geht ohne den Online-Vertrieb gehörig Potenzial verloren, denn die Nachfrage auf Nutzerseite nach einem Online-Shop ist hoch.