Start im kommenden Jahr: Schweizer Online-Händler Galaxus expandiert nach Deutschland

Die Digitec Galaxus AG bringt ihren Galaxus-Online-Shop im kommenden Jahr nach Deutschland. Ein genaues Startdatum ist bisher jedoch noch nicht bekannt. Fest steht aber schon jetzt, dass der Shop ähnlich wie die Schweizer Variante aufgebaut sein wird.

© Digitec Galaxus

„Der größte Online-Händler der Schweiz expandiert nach Deutschland“ – mit diesen Worten leitet die Digitec Galaxus AG ihr Presseschreiben ein, das den hiesigen Start des Online-Shops Galaxus ankündigt. Ab dem kommenden Jahr sollen also auch deutsche Konsumenten unterschiedliche Produkte wie Smartphones, Tierbedarf und Büromaterialien beim Unternehmen aus der Schweiz kaufen können. Dabei handelt es sich sogar um den ersten Online-Shop der Digitec Galaxus AG im Ausland.

„Ich bin überzeugt, dass die Kunden in Deutschland unseren Online-Shop schätzen werden“, ist sich Digitec-Galaxus-Mitgründer und -Geschäftsführer Florian Teuteberg sicher. Zu den Gründen für die Expansion nach Deutschland zählen „die gemeinsame Sprache, die zehnmal so große Bevölkerung und die höhere Affinität zum Einkauf im Internet“. Galaxus.de soll letztendlich optisch ähnlich ausfallen wie bereits Galaxus.ch. „So halten wir den Aufwand in der Entwicklung klein und können neue Funktionen gleichzeitig in beiden Ländern anbieten“, meint Teuteberg.

Galaxus.de: Firmensitz in Hamburg

Von der Expansion sollen auch die Schweizer Kunden profitieren – in Form von „günstigeren Einkaufskonditionen“. Wann Galaxus.de konkret an den Start geht, wurde jedoch nicht bekannt gegeben. Fest steht in jedem Fall, dass sich der Firmensitz in Hamburg befinden wird. Wenn sich der Erfolg in Deutschland einstellen sollte, wird Galaxus laut Teuteberg in weitere Länder expandieren.

Digitec.ch und Galaxus.ch sind Bestandteil der Digitec Galaxus AG. Neben den Online-Shops betreibt das Unternehmen mittlerweile auch zehn Filialen in der Schweiz und kommt mittlerweile auf insgesamt 1.100 Mitarbeiter. Der Migros-Konzern ist zu 70 Prozent an Digitec Galaxus beteiligt. Ein finaler Blick auf die Umsätze der zehn größten Online-Shops in der Schweiz verrät schlussendlich, dass mit der anfänglichen Aussage wohl Digitec Galaxus als Unternehmen an sich und nicht nur der Ableger Galaxus.ch gemeint ist. Zusammengenommen kamen die beiden Shops im letzten Jahr auf einen Umsatz von insgesamt 704 Millionen Schweizer Franken.

© Statista