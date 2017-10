Secret Escapes freut sich über 111-Millionen-Dollar-Finanzierung

Sonnige Aussichten für Secret Escapes: Der Online-Club, der sich auf ermäßigte Luxusurlaube und -reisen spezialisiert hat, darf sich über eine beachtliche finanzielle Unterstützung vonseiten der Investoren freuen.

© DR Travel Photo and Video – shutterstock.com

Secret Escapes hat seine vierte Finanzierungsrunde abgeschlossen und darf sich über das Ergebnis mehr als freuen: Ganze 111 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 95 Millionen Euro) konnte der Anbieter für Luxusreisen von den Investoren ergattern. Dieser Erfolg ist ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, denn nie zuvor war im Rahmen einer Finanzierungsrunde mehr Geld für den Reiseclub geflossen.

Wie die Wirtschaftswoche berichtet, wird die Finanzierungsrunde „von Temasek unter der Beteiligung des bereits bestehenden Investors Idinvest Partners angeführt und von der Silicon Valley Bank begleitet“.

Secret Escapes will weiter expandieren

Die aktuelle Kapitalrunde kann als krönende Spitze bisheriger Erfolge gefeiert werden. So hatte Secret Escapes bereits im Juli 2015 60 Millionen US-Dollar (etwa 54 Millionen Euro) von den beiden namhaften Geldgebern Google Ventures und Octopus Ventures erhalten. Die Wirtschaftswoche verweist auf Investitionen im Gesamtwert von knapp 153 Millionen Dollar, die der Reiseclub bereits verbuchen konnte.

Das neue finanzielle Polster will Secret Escapes nutzen, um das eigene Wachstum und die internationale Expansion weiter voranzutreiben. In den Kernmärkten Deutschland und Österreich, Schweiz sowie in Großbritannien könne man bereits profitabel arbeiten – dies solle auch in anderen Regionen erreicht werden. Auch neue Akquisitionen stehen wohl auf dem Plan.

Alles in allem ist Secret Escapes aktuell in 21 Märkten in Europa, den USA und Asien aktiv. Mit mehr als 47 Millionen Mitgliedern auf der ganzen Welt und einem jährlichen Unternehmenswachstum von 185 Prozent dürfte die Basis für ein weiteres Anwachsen der Geschäfte solide sein.