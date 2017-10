Erstellt am 10. Oktober 2017

Toplife: JD.com präsentiert Online-Plattform für Luxus-Marken

Die neueste Online-Plattform von JD.com heißt „Toplife“ und will Luxus-Marken individualisierte Flagship-Stores bieten. Damit sollen vor allem zahlungskräftige chinesische Konsumenten angesprochen werden.

© Creative Lab - Shutterstock.com

JD.com hat eine neue Plattform namens „Toplife“ ins Leben gerufen. Luxus-Marken sollen durch Toplife die Möglichkeit bekommen, zahlungskräftige chinesische Kunden mithilfe von Flagship-Stores direkt ansprechen zu können. Diese können individuell gestaltet und laut der entsprechenden Pressemitteilung von Marken aus der ganzen Welt genutzt werden.

Die Toplife-Plattform soll dabei vor allem ein durchgehendes E-Commerce-System garantieren, das speziell auf die wohlhabenden Kunden ausgerichtet ist. Laut JD.com umfasst dies „Online-Shops, Premium-Kundenservice und Lieferung, Marketing und Branding-Know-how sowie spezialisierte Lager und Warenbestände“. Die teilnehmenden Marken sollen jederzeit ihren eigenen Flagship-Store kontrollieren und gleichzeitig auf die Kundendienst-Ressourcen von JD.com zurückgreifen können.

Armani & Dyson zum Start dabei

„In der Zusammenarbeit mit Toplife sind Luxusmarken weltweit in der Lage, Kunden in ganz China direkt ein echtes Luxus-Shopping-Erlebnis zu bieten, das bisher nur mit stationären Luxus-Geschäften verbunden ist“, erklärt Richard Liu, Chairman und CEO von JD.com. „Toplife zielt darauf ab, die Shopping-Erfahrung aus einem stationären Luxus-Geschäft in einem Premium-E-Commerce-Erlebnis wiederzugeben.“

Toplife soll verschiedene Produktkategorien wie etwa Mode, Schmuck, Gesundheit & Schönheit, Heimtextilien, Kosmetik und Elektronik abdecken. JD.com konnte bereits einige Marken von Toplife überzeugen, wozu unter anderem Emporio Armani, Dyson sowie Trussardi zählen. Nach und nach sollen weitere Marken hinzukommen und das Portfolio erweitern.