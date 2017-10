Erstellt am 11. Oktober 2017

DAMO Academy: Alibaba investiert massiv in globale Forschungsarbeiten

15 Milliarden Dollar wird der chinesische Online-Marktplatz Alibaba in den nächsten drei Jahren in sein globales Forschungs- und Entwicklungsprogramm investieren. Die „Alibaba DAMO Academy“ ist auf der ganzen Welt verteilt und arbeitet mit bekannten Institutionen wie Harvard und Princeton zusammen.

© GaudiLab - Shutterstock.com

Alibaba hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren insgesamt 15 Milliarden Dollar in ein globales Forschungs- und Entwicklungsprogramm investieren zu wollen, das sich „Alibaba DAMO Academy“ nennt. Die Abkürzung steht dabei für „Discovery, Adventure, Momentum & Outlook“ („Entdeckung, Abenteuer, Impuls & Perspektive“). Über 100 Forscher sollen hierfür nach und nach eingestellt werden, die dann in sieben verschiedenen internationalen Städten wie Peking und Moskau aktiv sind.

Zusammenarbeit mit Harvard & Princeton

Über kurz oder lang will Alibaba über zwei Milliarden Konsumenten erreichen und 100 Millionen Arbeitsplätze kreieren, wozu die DAMO Academy ihren Beitrag leisten soll. Wie unter anderem CNBC berichtet, liegt der Fokus der Forschungsarbeiten auf verschiedenen Bereichen – darunter Internet of Things, Finanz-Technologien und maschinelles Lernen. Alibaba arbeitet mit einigen Institutionen zusammen, um gemeinsam größere Erfolge zu erzielen. Hierzu zählen vor allem akademische Einrichtungen wie Harvard, Princeton und die Columbia University.

Alibaba-CTO Jeff Zhang wird die Forschungsbestrebungen des asiatischen Online-Marktplatzes leiten. Dieser meinte auf der diesjährigen Konferenz in Hangzhou, während der Alibaba sein aktualisiertes Entwicklungsprogramm vorstellte: „Wir suchen nach talentierten und engagierten Forschern, die uns bei der Suche nach neuen, bahnbrechenden Technologien unterstützen, die unser Alltagsleben unterstützen, aber auch kleineren Unternehmen zugutekommen und die Lücken schließen, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen.“