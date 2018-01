Digitec Galaxus: Schweizer Online-Händler steigert Umsatz auf 861 Millionen Franken

Digitec Galaxus konnte seinen Umsatz im letzten Jahr um 19 Prozent auf insgesamt 861 Millionen Franken (734 Millionen Euro) steigern. Damit scheint der Schweizer Online-Händler bereit für die Expansion nach Deutschland zu sein, die im Laufe des aktuellen Jahres vorgenommen werden soll.

© Digitec Galaxus

Im vergangenen Jahr 2017 konnte der Schweizer Online-Händler Digitec Galaxus erneut seinen Gesamtumsatz steigern. Dieser lag am Ende bei zusammengenommen 861 Millionen Franken (734 Millionen Euro), was einer Erhöhung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, als sich der Umsatz dementsprechend bei 725 Millionen Franken befand. Wie sich die Summe zwischen Digitec und Galaxus genau aufsplittet, wird in der Pressemitteilung nicht erwähnt. Es ist lediglich die Rede davon, dass der Elektronikhändler Digitec „nach wie vor die stärkere Marke“ sei, „das Online-Warenhaus Galaxus aber mit großen Schritten“ aufholen würde. Einen konkreten Einblick wird lediglich bei der Mitarbeiterzahl gewährt, die im letzten Jahr von 828 auf 1.156 gestiegen ist.

Digitec Galaxus: 2017 erstmals mehr als 1 Mio. Produkte

Digitec Galaxus hebt verschiedene Ereignisse hervor, die 2017 stattfanden und die letztendlich zum Umsatzwachstum auch beigetragen haben sollen. Dazu zählt beispielsweise der Ausbau des Logistikzentrums, das sich in Wohlen im Kanton Aargau befindet. Dieses ist nach Angaben von Digitec Galaxus „so groß wie sieben Fußballfelder – und neuerdings auch teilweise mit Robotern und Förderbändern automatisiert.“ Aber auch die Erweiterung des Produktangebots sei ein entscheidender Faktor gewesen, denn Ende 2017 kam der Online-Händler zum ersten Mal überhaupt auf über eine Million verfügbare Produkte.

„2017 war für uns ein hervorragendes Jahr“, bestätigt Digitec-Galaxus-Geschäftsführer Florian Teuteberg. „Es freut mich, dass unsere Kunden unser Angebot so gut annehmen und dass wir mit beiden Marken stark wachsen konnten.“ In diesem Jahr steht dann eindeutig die Expansion nach Deutschland im Mittelpunkt für Digitec Galaxus (wir berichteten). „Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Online-Plattform ein Angebot haben, das es in Deutschland noch nicht gibt und bei den Leuten gut ankommen wird“, meint Teuteberg optimistisch. Von der Expansion sollen letztendlich auch die Schweizer Kunden profitieren. „Günstigere Einkaufskonditionen geben wir an die Konsumenten weiter.“ Der konkrete Starttermin wurde jedoch weiterhin noch nicht offiziell bekannt gegeben.