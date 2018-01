Kindermode: H&M sorgt mit rassistischer Werbung für Aufsehen

Das Internet vergisst nie! Diese Erfahrung musste jetzt auch die Modekette H&M machen. Die Schweden sorgten mit einer rassistischen Werbung für Aufsehen. Auch wenn das Bild inzwischen gelöscht wurde, kursiert es nach wie vor auf Twitter und erhitzt die Gemüter der User.

Das war wohl nichts, H&M. Die Modekette Hennes & Mauritz sieht sich aktuell einem ausgewachsenen Shitstorm ausgesetzt. Grund ist eine äußerst unpassende und rassistische Produktpräsentation. Im britischen Webshop hat die Bekleidungsmarke eine neue Kollektion präsentiert, darunter ein Pullover mit der Aufschrift „Coolest monkey in the jungle“ (zu Deutsch: „Coolster Affe im Dschungel“). Dieses wurde ausgerechnet von einem kleinen farbigen Jungen getragen. Weil das noch nicht schlimm genug war, stellte man ihm noch einen weißen Jungen mit dem Shirt „Survival Expert“ (zu Deutsch: „Überlebensexperte“) daneben.

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?



I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L — Stephanie Yeboah (@NerdAboutTown) 7. Januar 2018

Sturmlauf auf Twitter

Entsprechende Reaktionen ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Auf Twitter liefen die User Sturm, bezeichneten H&M als unverantwortlich und riefen sogar zum Boykott der schwedischen Modekette auf.

.@hm this is inappropriate, offensive, and racist. Why is the white kid "a jungle survivor" and the black kid the "coolest monkey in the jungle"? How do you think this is okay? REMOVE this and the clothing piece. This is completely distasteful! #racist #hm https://t.co/uati7eI0Io pic.twitter.com/WSF9Wiksio — Selene Arianela (@ArianelaSelene) 8. Januar 2018

@hm this is disgusting & irresponsible. You know the history of racist using the term “monkey” to demean people of African descent... and you put this on your website! 😡😡😡😡 “Coolest Monkey In the Jungle” #SMH pic.twitter.com/IY877D2d8R — Karamo Brown (@KaramoBrown) 8. Januar 2018

Inzwischen wurde das Bild zwar gelöscht und eine Sprecherin entschuldigte sich für die unglückliche Werbung, dennoch werden die Schweden durch diese Aktion wohl einige Kunden verloren haben.

H&M ist übrigens nicht das einzige Unternehmen, welches durch eine fragwürdige Produktpräsentation auf sich aufmerksam gemacht hat. Erst im vergangenen Jahr gab es äußerst unpassende Bilder auf Amazon für eine Plus Size Leggings.