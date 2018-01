Erstellt am 10. Januar 2018

Marktplätze: Amazon ist nicht der König der Welt

Amazon gilt in der westlichen Hemisphäre als der größte Marktplatz. Doch in Fernost schlummern Giganten, mit denen der US-Konzern es kaum aufnehmen kann. Das zeigt eine aktuelle Infografik.

© Trong Nguyen / Shutterstock.com

Online-Marktplätze sind für viele Händler ein starker Vertriebskanal. Die Plattformen setzen Milliardenwerte an Waren um. 1,47 Billionen US-Dollar wurden weltweit auf den 75 größten Online-Marktplätzen im Jahr 2017 ausgegeben, zeigt eine aktuelle Infografik von Internet Retailer. Damit würden über 90 Prozent des Umsatzes auf Online-Marktplätzen auf diesen 75 stärksten Plattformen erzielt. Wie wichtig die Marktplätze für Online-Händler sind, zeigt sich in ihrem Anteil am gesamten E-Commerce Umsatz: 50 Prozent aller weltweiten Verkäufe im Netz sollen der Erhebung zufolge über Marktplätze erwirtschaftet werden.

© Internet Retailer

Die meisten der Top-Marktplätze kommen dabei aus Nordamerika: 42 der 75 größten Plattformen haben hier ihren Sitz. Amazon gilt in der westlichen Welt als die dominierende Kraft im Netz. Doch die Infografik zeigt, dass in Fernost zwei Rivalen warten, die den Konzern von Jeff Bezos problemlos in die Tasche stecken. Denn während Amazons Marketplace-Händler auf einen Bruttowarenwert von 155 Milliarden Dollar kommen, setzen die Händler auf Alibabas Marktplätzen Tmall (320 Mrd. Dollar) und Taobao (380 Mrd. Dollar) ungleich mehr um.

Marktplätze wachsen stark

Insgesamt zeigt sich, dass die Umsätze auf Marktplätzen weiter wachsen. Von 2016 bis 2017 seien die Umsätze der Drittanbieter um durchschnittlich 27 Prozent auf den 75 größten Plattformen gestiegen. Bei sieben Marktplätzen lag das Wachstum dabei über 100 Prozent, bei 15 Plattformen zwischen 50,1 und 100 Prozent. „Die weltgrößten Marktplätze, die von Alibaba und Amazon betrieben werden, dominieren die Industrie“, so Internet Retailer. „Aber es gibt einige Marktplätze, von denen viele sich auf eine Kategorie spezialisiert haben, die mit einer hohen Geschwindigkeit wachsen.“

© Internet Retailer

