Kampf gegen Wish: Amazon führt Billig-Abteilung mit kostenlosem Versand ein

Die Shopping-App Wish, die Billig-Produkte aus China verkauft, setzt Amazon in den USA gehörig unter Druck. Nun will der Marktplatz kontern und führt ein Feature für Produkte, die weniger als zehn Dollar kosten, ein. Für diese Produkte soll zudem kostenloser Versand gelten.

Foto: Michael Pohlgeers | Händlerbund

Amazon wird durch die Shopping-App Wish, die Billig-Produkte aus China verkauft, offenbar massiv unter Druck gesetzt. Wie tamebay berichtet, wurde im Jahr 2017 keine Shopping-App häufiger in den USA heruntergeladen als die Wish-App: 32,5 Millionen Downloads verzeichnete das Unternehmen in dem Jahr. Amazons Shopping-App kommt dagegen „nur“ auf 29,2 Millionen Downloads. Mit seinen billigen Produkten scheint Wish dem Konzern von Jeff Bezos also den Rang abzulaufen.

Das will Amazon offenbar nicht auf sich sitzen lassen: Das Unternehmen hat TechCrunch zufolge ein neues Feature gestartet, in dem Produkte, die weniger als zehn Dollar kosten, mit kostenfreiem Versand angeboten werden. Auf eine große Ankündigung verzichtete Amazon – lediglich im Update-Text im iOS-App-Store findet sich ein Verweis auf die neue „$10 & Under“-Abteilung.

Billig-Produkte direkt aus China

„Die neue Sektion listet günstige Produkte nach Kategorie auf, darunter Damenkleidung, Herrenkleider, Elektroartikel, Geschenke, Deko-Artikel, Haushaltswaren und Uhren“, so TechCrunch. Ein Ende der Website lasse sich offenbar nicht erreichen: Produkte werden beständig nachgeladen, sodass der Nutzer theoretisch endlos lange scrollen kann.

Amazon stellt die Produkte ohne Namen, sondern nur als große Bilder dar. Darunter finden sich der Preis und die Sterne-Bewertung. Das minimale Design dürfte den Scroll- und Impuls-Kauf-Trieb der Nutzer sicherlich fördern. Wish funktioniert nach einem ganz ähnlichen Prinzip und hat es damit offensichtlich zu Erfolg geschafft.

Dass die Billig-Produkte eine hohe Qualität aufweisen, dürfte wohl zweifelhaft sein. Für die Kunden stellen die Produkte, die oft direkt aus China verschickt werden, aber ein geringes Risiko dar, so die Einschätzung von TechCrunch: „Im Kopf der Kunden herrscht generell der Gedanke vor, dass der Kauf das Risiko wert ist – selbst wenn es Probleme gibt, hat man nur wenig Geld verloren. Wenn aber alles gut läuft, hat man ein halbwegs brauchbares Produkt für sehr wenig Geld erhalten.“