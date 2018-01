Unterstützung für lokale Händler: Ebay startet Pilot-Projekt in Akron

Ebay will das Unternehmertum in der US-Stadt Akron unterstützen und hat jetzt ein entsprechendes Pilot-Programm angekündigt. Lokale Händler sollen beim Start auf dem Online-Marktplatz unterstützt werden.

© I AM NIKOM / shutterstock.com

„Ich freue mich darauf, morgen in Akron, Ohio [...] zu sein und zu verkünden, welche Rolle Technologie (und Ebay) in der Wiederbelebung kleiner Unternehmen, dem wahren Motor der US-Wirtschaft, spielen werden“ – Mit diesen Worten kündigte Ebay-CEO Devin Wenig vergangene Woche die großen Neuigkeiten über Twitter an. Wie Ecommerce Bytes jetzt berichtet, handelt es sich dabei um ein neues Pilot-Projekt mit der Stadt Akron, welches kleine, lokale Unternehmen unterstützen soll, „die Kraft der Technologie zu nutzen und sich am globalen Marktplatz zu beteiligen.“

Händler erhalten exklusiven Support und Ressourcen

Während der zwölfmonatigen Partnerschaft zwischen Ebay und Akron können sich 30 bis 40 Unternehmen am neuen Programm beteiligen. Diese erhalten Support und Ressourcen, um einen eigenen Shop auf dem Marktplatz zu eröffnen und so ihr Business nicht nur in Akron, sondern auf der ganzen Welt anzukurbeln. Neben einem kostenlosen Ebay-Abo und Starter-Set erhalten die Teilnehmer außerdem Training für den erfolgreichen Verkauf auf der Plattform.

In Bezugnahme auf die aktuellen Spekulationen um Amazons neues Hauptquartier sagte Wenig gegenüber dem Sender WKYC, Ebays Herangehensweise ist auf das fokussiert, was außerhalb einer Lagerhalle passiert. „Es geht um die Unternehmer, welche ich gerade getroffen haben“, so der Ebay-CEO nach einem Rundgang durch die Stadt. „Tausende von kleinen Händlern zum Erfolg zu verhelfen, anstatt riesige Zentren zu errichten, in denen wir die Energie aus dem Einzelhandel heraussaugen und sie in große Lager oder Hauptquartiere stecken.“