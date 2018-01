Börsenwert: Alibaba knackt 500-Milliarden-Dollar-Grenze

Der chinesische Online-Riese Alibaba hat einen ähnlich großen Wachstumsdrang wie Amazon. Das wird mit dem neuesten Meilenstein in der Unternehmensgeschichte nur umso deutlicher.

© testing / Shutterstock.com

Alibaba hat etwas zu feiern: Der chinesische Online-Player von Jack Ma konnte seinen Börsenwert auf mehr als 500 Milliarden Dollar steigern – damit ist Alibaba das zweite chinesische Tech-Unternehmen, dem dieser Sprung gelungen ist.

Auf US-amerikanischer Seite gibt es bereits mehrere namhafte Unternehmen, die diese Marke bereits geknackt haben. Unter ihnen befinden sich zum Beispiel der Smartphone-Hersteller Apple, die Google-Mutter Alphabet, der Online-Gigant Amazon sowie die Social Media-Plattform Facebook.

Alibaba-Aktien auf Rekordhoch

Wie das Handelsblatt berichtet, erreichte die Unternehmensgruppe am vergangenen Donnerstag „kurzzeitig einen Börsenwert von 500 Milliarden US-Dollar“. Die Aktien an der Börse in New York stiegen demnach auf ein Rekordhoch in Höhe von 198,86 Dollar. „Damit lag die Marktkapitalisierung des chinesischen E-Commerce-Unternehmens bei 500,8 Milliarden Dollar.“

Das unaufhörliche Wachstum von Alibaba zeigt sich natürlich nicht nur im Rahmen der neuen Bestmarke: 2017 legte die Aktie um sage und schreibe mehr als 90 Prozent zu, wie es auf handelsblatt.de weiter heißt. Allein seit Jahresbeginn konnte das Wertpapier um satte 13 Prozent zulegen.

Alibaba-Gründer Jack Ma war auch beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos anwesend und sprach dabei über die Bedeutung des Handels, künstliche Intelligenz und die Zukunft der Branche.