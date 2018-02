Ebay startet neues Programm, um Verkäufe stationärer Händler anzukurbeln

Wie kann Ebay die Verkäufe seiner Online-Händler weiter steigern? – Das ist die Frage, die das Unternehmen stetig umtreiben dürfte. Ein neues Programm in den USA könnte dabei helfen. Und das, obwohl es eigentlich auf stationäre Händler abzielt.

© Pe3k / Shutterstock.com

„Always Open on eBay“, zu Deutsch „Immer geöffnet auf Ebay“. – So heißt ein neues Programm, das der Online-Marktplatz gerade in den USA gestartet hat und das die Verkäufe der eigenen Händler ankurbeln soll. Dabei rückt Ebay nicht die reinen Online-Händler in den Blick, sondern jene, die zusätzlich zum Ebay-Shop auch einen eigenen stationären Laden vorweisen können.

Wie genau funktioniert „Always Open on eBay“?

Im Rahmen des neuen Programms sollen die Schaufenster der stationären Händler-Shops eine kleine Design-Überarbeitung bekommen, sodass diese dann quasi in einem Ebay-Branding erstrahlen. Dazu stellt Ebay „Always Open-Aufkleber“ mit individuellen QR-Codes zur Verfügung.

Ist das Geschäft mal geschlossen oder hat ein Kunde nicht so viel Zeit, lange im Laden zu stöbern, kann er den QR-Code scannen und wird dann direkt in den Ebay-Shop des Anbieters weitergeleitet. Dort kann er dann nach Lust und Laune weiterstöbern.

„Wenn sie [die Händler] gewinnen, gewinnen auch wir“, zitiert Cnet den Vice-Präsidenten im Bereich Global Trust and Seller Experience bei Ebay, Bob Kupbens.

Der stationäre Handel als wachsende Herausforderung

In der entsprechenden Pressemitteilung erklärt Ebay, dass man die eigenen Verkäufer dabei unterstützen wolle, „ihre Produkte zu präsentieren, neue Kunden zu gewinnen und ihr Geschäft auszubauen“. Die Teilnahme am „Always Open“-Programm ist kostenlos, inklusive der Design-Elemente bzw. Aufkleber.

Das neue Ebay-Programm ziele nach eigenen Aussagen darauf ab, „die Grenzen zwischen Online- und Offline-Shopping immer weiter zu verwischen“ und Händlern bei allen Herausforderungen zu helfen – gerade auch, weil ein Überleben kleinerer Geschäfte im stationären Handel immer schwieriger wird. „Wir glauben, dass Always Open eine Möglichkeit ist, unsere Verkäufer-Community weiter zu unterstützen und den Traffic sowie die Verkäufe ihrer eBay-Geschäfte anzukurbeln“, kommentiert Bob Kupbens weiter.