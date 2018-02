Ebay: Mehr Spaß beim Online-Handel durch Augmented Reality

Der Handel auf Ebay soll noch mehr Spaß machen! Dafür hat sich der US-Konzern jetzt einige Features überlegt, die sowohl Händler als auch Käufer ansprechen.

© 10 FACE / shutterstock.com

Ebay hat in den letzten Monaten viel an seinem Auftritt geschraubt und konnte die Früchte seiner Arbeit gleich mit einem erfolgreichen Weihnachtsgeschäft 2017 ernten. Dennoch will sich der US-Konzern nicht lange auf seinen Lorbeeren ausruhen und plant bereits die nächsten Änderungen. Wie CEO Devin Wenig in einer von Goldman Sachs ausgerichteten Technologie-Konferenz am Dienstag in San Francisco betonte, hat Ebay noch einiges zu bieten und Raum für Entwicklungen in einem Markt, der von Amazon dominiert wird.

„Viele Menschen sagen, beim E-Commerce geht es nur um eines: Logistik. Das stimmt so nicht“, wird Wenig auf Bloomberg zitiert. „Kosten, Nutzen und der Bestand spielen ebenfalls eine große Rolle.“

Verschiebung der Zielgruppe und mehr Personalisierung

Der Marktplatz will künftig mehr Ausgeglichenheit hinsichtlich seiner Zielgruppe schaffen. Wie Wenig sagt, habe sich Ebay in der Vergangenheit zu sehr hin zur älteren, männlichen Kundschaft bewegt. Das soll sich nun ändern. Mit einer Erweiterung von Bekleidungs- und Haushaltsprodukten will man mehr jüngere Shopper und Frauen anziehen. Dass sich diese Zielausrichtung nicht über Nacht einstellt, ist Wenig bewusst. „Eine Marke zu bewegen braucht Jahre, keine Quartale.“

Zur Wachstumsstrategie gehört außerdem der Einsatz von künstlicher Intelligenz, um den Einkauf im Internet künftig noch „spaßiger“ zu machen. Wie Mohan Patt, Ebay Vizepräsident für Kundenerfahrungen, in einem Interview verraten hat, will man künftig nicht nur Shopper abholen, die ein genaues Ziel haben, sondern auch eine Inspiration für Unentschlossene sein. „Personalisierung dreht sich darum, dir Produkte zu verkaufen, von denen du nicht weißt, dass du sie willst.“

Mehr Features für Käufer und Verkäufer

Kunden sollen mithilfe von Augmented Reality spezielle Produkte vorher in „Aktion“ sehen können. Autobegeisterte beispielsweise können neue Räder noch vor dem Kauf an ihrem Fahrzeug sehen. Auch für Händler soll die Technologie Nutzen bringen. So können sie mithilfe des neuen Features die richtige Paketgröße für ein bestimmtes Produkt direkt auswählen können, indem der Karton virtuell über die zu verschickende Ware gelegt wird.

Durch die erst kürzlich angekündigte neue Partnerschaft mit Adyen sollen Händler zusätzlich animiert werden, ihren Verdienst erneut auf dem Marktplatz einzusetzen, um zusätzliche Artikel einzukaufen.