Video: Airbnb dankt Kunden für „10 tolle Jahre“

Airbnb feiert Geburtstag und lässt die Korken knallen. Im Rahmen dieser Feierlichkeit hatte das Unternehmen kürzlich bereits einige Neuerungen angekündigt – das Angebot solle noch hochwertiger werden und auch ein Treueprogramm ist in Planung. Doch zugleich möchte Airbnb den Anlass nutzen, um seinen Nutzern mit einem Video Danke zu sagen.

Screenshot as Danke-Video von Airbnb © Airbnb

Seit nunmehr zehn Jahren können Reiselustige und Neugierige auf die Dienste von Airbnb zurückgreifen. Dieses Jubiläum nutzt der Vermittler von Unterkünften, um sich zu bedanken: und zwar sowohl bei seinen Gästen als auch bei den Gastgebern, die ihre eigenen Zimmer und Wohnungen, Lofts und Häuser, Bungalows und Villen zur Verfügung stellen, um Reisenden eine Unterkunft zu bieten.

„Es waren 10 tolle Jahre. Ohne euch hätten wir das nicht gepackt. Wichtiger noch: Ohne Gastgeber wie euch, gäbe es kein ‚wir‘“, schreibt Airbnb in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Twitter. „Ihr habt eure Türen geöffnet, Fremde zu Freunden gemacht und neue Wege beschritten, um Menschen willkommen zu heißen.“

Und genau so emotional wie diese Worte zeigt sich auch das passende Video zum Jubiläum. Hier wird die Gastfreundschaft in all ihren Facetten in den Blick gerückt. Es werden Locations und Unterkünfte aufgezeigt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Es wird ein Blick zurückgeworfen – auf Road-Tripps, Entdeckungstouren und sogar Hochzeiten, die durch Airbnb möglich wurden.

Menschen und Erlebnisse stehen ganz klar im Fokus des neuen Airbnb-Videos, das bei dem einen oder anderen Zuschauer durchaus die Reiselust wecken dürfte: