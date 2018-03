Ebay: Neue AR-Technik bestimmt exakte Paketgröße

Welches Paket für welches Produkt? Ebay macht es den Händlern in den USA künftig einfacher und rollt eine neue AR-Technik für die einfache Bestimmung der passenden Paketgröße aus.

© Screenshot Ebay

Ebay möchte den Handel auf seiner Plattform so einfach wie möglich gestalten. Dafür hat der US-Konzern bereits in den vergangenen Monaten einige Neuerungen angekündigt. Nun wurde eine davon ausgerollt: Mithilfe eines neuen App-Features können Verkäufer ab sofort mithilfe von Augmented Reality die Paketgröße für ein Produkt bestimmen. Damit soll dem Händler nicht nur Zeit erspart werden, sondern der neue Service erlaubt auch die Kalkulation der Versandkosten in Echtzeit. Die Idee entstand bereits im vergangenen Jahr bei Ebays jährlicher Hack Week. Nun wurde sie mithilfe der neuen Augmented-Reality-Plattform ARCore von Google umgesetzt.

„Durch die Zusammenarbeit von Googles ARCore-Plattform und der AR-Technologie von Ebay gestalten wir den Handel noch einfacher“, so James Meeks, Head of Mobile bei Ebay in einer Meldung des Unternehmens. „Diese Technik ist nur ein Beispiel von vielen neuen Innovationen, an denen wir arbeiten um Ebay zu verwandeln. Es zeigt unsere stetigen Neuheiten, die Händlern dabei helfen sollen, Zeit zu sparen und Barrieren zu überwinden.“

© Screenshot Ebay

App legt virtuelle Box über realen Gegenstand

Und so funktioniert das neue Feature: Händler legen den zu versendenden Artikel auf eine nicht-reflektierende Oberfläche. In der Ebay-App erlaubt die neue AR-Technologie schließlich, virtuelle Paketgrößen über den Gegenstand zu legen. Diese lassen sich auch rotieren, sodass von allen Seiten geschaut werden kann, ob die ausgewählte Größe auch wirklich passt. Nutzer können auf einen Blick sehen, ob die gewählte Box die richtige Wahl für ein bestimmtes Produkt ist

In einem Video erklärt Product Manager Thai Hai Pham den genauen Vorgang des neuen Features: