Expansion: Mister Spex bringt Partneroptiker-Programm nach Schweden

Mister Spex goes Sverige! Der Brillenhändler expandiert mit seinem Partneroptiker-Programm ins skandinavische Land, sodass schwedische Kunden bei teilnehmenden Unternehmen beispielsweise Brillenanpassungen ohne weitere Kosten vornehmen lassen können.

Mister-Spex-Store in Bremen. (© Mister Spex)

Mister Spex verstärkt seinen Multichannel-Ansatz auch auf internationaler Ebene. Das hat der Brillenhändler in einer Pressemeldung offiziell bekannt gegeben. Dadurch erhalten künftig auch Konsumenten in Schweden die Möglichkeit, über einen der dortigen Partneroptiker verschiedene Dienstleistungen wie etwa kostenfreie Sehtests und Brillenanpassungen zu nutzen. Dieses Modell steht Kunden aus der DACH-Region und den Niederlanden bereits seit Längerem zur Verfügung.

Mit 17 schwedischen Partnerunternehmen arbeitet Mister Spex zu Beginn zusammen, die sich größtenteils „im Großraum der städtischen Ballungszentren rund um Stockholm und Göteburg“ befinden. Bis zum Ende des Jahres soll die Zahl nach und nach erweitert werden. Zugleich testet der Brillenhändler in Schweden seit knapp einem Monat eine Art Abo-Modell für Kontaktlinsen, das demnächst in weiteren Ländern angeboten werden soll.

Erste Filiale vor zwei Jahren in Berlin eröffnet

„Kunden wollen Dienstleistungen aus On- und Offline nach ihren individuellen Bedürfnissen kombinieren“, findet Mister-Spex-Geschäftsführer Mirko Caspar. „Daher glauben wir fest an das Partnerprogramm und werden auch weiterhin darauf setzen.“ Nils Rådström, Managing Director und CEO Nordics bei Mister Spex, ergänzt: „Das Programm soll ebenso dazu beitragen, eventuelle Hemmschwellen bei potentiellen Neukunden zu beseitigen, die mit Online bisher wenig vertraut sind und auf den Service vor Ort nicht komplett verzichten wollen.“

Zuletzt verkündete Mister Spex, auch hierzulande weiter zu expandieren und in diesem Zusammenhang vier neue Ladengeschäfte in deutschen Innenstädten eröffnen zu wollen. Das erste eigene Geschäft eröffnete der Brillenhändler wiederum Anfang 2016 in Berlin, auf das weitere Läden in Städten wie Bremen, Dortmund und Münster folgen sollten.