Kampf im Einzelhandel: Target startet Treueprogramm „Target Red“

Im Kampf um Kundschaft zieht nun auch der Discount-Einzelhändler Target nach und hat ein neues Bonusprogramm ins Leben gerufen. Konsumenten erhalten unter anderem die Vorteile einer kostenlosen Lieferung.

Der Einzelhändler Target muss sich gegen die starke Konkurrenz, vor allem Walmart und der Online-Riese Amazon, durchsetzen und startet zu diesem Zweck nun ein neues Kundenbindungsprogramm. Unter dem Namen „Target Red“ werden Konsumenten mit allerlei Vorteilen wie einem Rückzahlungsbonus von einem Prozent sowie einer kostenlosen Lieferoption am nächsten Tag gelockt. Zusätzlich gibt es 50 Prozent Rabatt auf die Mitgliedschaft bei Shipt, dem Lieferservice, den Target im vergangenen Dezember für 550 Millionen US-Dollar erworben hat.

Target besinnt sich auf traditionelles Loyalitätsprogramm

Target Red soll als neue Alternative zum bereits bestehenden REDcard Programm dienen. Die Target REDcard, welche eine Anmeldung für eine Debit- oder Kreditkarte voraussetzt, ist bei den Target-Käufern zwar beliebt, allerdings stagnierten die Zahlen in der Vergangenheit deutlich. Mit dem neuen Service und den Vorteilen wie dem Rückzahlungsbonus soll nun verstärkt auch wieder Laufkundschaft in die stationären Stores gezogen werden. „Als wir Target Red entworfen haben, haben wir uns an unsere Kunden gewandt, um zu verstehen, was ihnen bei einem Treueprogramm am wichtigsten ist“, so Target-CMO Rick Gomez gegenüber TechCrunch.

Und was die Kunden letztendlich wollten, war ein Service ohne die Bindung an eine Debit- oder Kreditkarte, sondern ein traditionelles Loyalitätsprogramm, bei dem man ohne große Umstände für das Shoppen bei Target belohnt wird. Aktuell können nur Kunden in den Metropolen Dallas, Arlington und Fort Worth Target Red nutzen. Wann man den Service auch auf andere Städte ausrollen wird, wollte der Einzelhändler noch nicht preisgeben.