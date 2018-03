Ebay koppelt Werbekampagne ans Wetter – in Echtzeit

Blickt man in Großbritannien derzeit auf Werbeschilder mit Ebay-Anzeigen, dann wird man je nach Wetterlage unterschiedliche Produkte sehen – eine fortschrittliche Werbekampagne des Marktplatzes macht es möglich.

© Tamebay - Screenshot Ebay-Kampagne

Wenn es regnet, sind die Gefühlslagen und auch die Bedürfnisse der Menschen andere als wenn die Sonne scheint. Darauf reagiert Ebay derzeit in Großbritannien mit gezielter Werbung. In der noch bis zum 8. April laufenden Frühlingskampagne des Marktplatzes werden über Digital-Out-of-Home-Kanäle – also etwa digitale Schaufenster und Plakatwerbung – je nach Wetter andere Motive ausgespielt. Die Kampagne, die stationäre und Straßenwerbung umfasst, soll auf die Stimmungen und Gegebenheiten im Moment reagieren, um den Kunden genau dort abzuholen, so Tamebay.

Kopplung mit Wetterdaten in Echtzeit

Im Klartext heißt das: Die Produktangebote sind mit den Wetterdaten in der jeweiligen Region synchronisiert. Regnet es, spielen die Werbewände zum Beispiel Anzeigen für Heimwerkerbedarf oder Funktionskleidung aus, scheint hingegen die Sonne, werden Gartenprodukte empfohlen. Die automatisierte Kampagne sei auf das wechselhafte Frühlingswetter in Großbritannien abgestimmt und konzentriert sich auf Aktivitäten, die zum Frühlingsstart allgegenwärtig sind – beispielsweise eben der Start in die Gartensaison.

Der dynamische Content wird von der Werbeagentur Qdot gemanaged, die die Ad-Tech-Plattform OpenLoop nutzt, um die Werbeausspielung an verschiedene Bildschirme und Netzwerke in ganz Großbritannien zu realisieren. Um auch wirklich die richtigen Produkte zur richtigen Wetterlage anzuzeigen, greift OpenLoop für die Wetteranalyse auf die Echtzeitdaten des Met Office zurück, dem nationalen meteorologischen Dienst des Vereinten Königreichs. „Es ist großartig, unseren Marktplatz in einer Weise zu bewerben, die im gesamten Verlauf der Kampagne agil und taktisch ist“, so Gareth Jones, Senior Marketing Director bei Ebay UK.