Erstellt am 26. April 2018

„Imagine“-Konferenz: Magento verkündet Kooperationen mit DHL und Klarna

Vom 23. bis zum 25. April fand in Las Vegas die diesjährige „Imagine“-Konferenz von Magento statt. Im Zuge dessen hat die E-Commerce-Plattform direkt mehrere neue Kooperationen verkündet – unter anderem mit der DHL und Klarna.

© Micolas - Shutterstock.com

DHL will Magento-Händlern beim Cross-Border-Trade helfen

Die DHL ist ab sofort Premiumpartner von Magento. Wie die Pressemitteilung verrät, beinhaltet die Zusammenarbeit unter anderem „strategische Platzierungen“ der DHL auf der Plattform von Magento. Zusätzlich will die DHL Magento-Händler „im Bereich Versandintegration anhand von Paradebeispielen schulen“ und ihnen Expertise hinsichtlich der internationalen Expansion vermitteln. Der Kontakt mit den Magento-Händlern soll unter anderem über Webinare, Expertenbeiträge und über spezielle Veranstaltungen hergestellt werden.

„Magento verbindet Händler und Kunden und DHL verbindet wiederum Kunden mit ihren Waren“, meint John Pearson, CEO Europe & Global Head of Commercial bei DHL Express. „Im Rahmen dieser Kooperation profitieren die von Magento unterstützten Händler von den branchenführenden Lösungen für den internationalen Versand sowie von Versandfunktionen mit Mehrwert von DHL.“

Integration von Klarna als „Core Bundled Extension“

Während Magentos hauseigener „Imagine 2018“-Konferenz wurde außerdem bekannt gegeben, dass das Payment-Unternehmen Klarna fortan als „Core Bundled Extension“ (CBE) in die Plattform von Magento integriert wird. Das bedeutet, dass Klarna damit „zu den wichtigsten Zahlungstechnologien“ von Magento aufsteigt, so der Wortlaut innerhalb der Pressemitteilung. Online-Händler können je nach Bedarf und Kundenwunsch entscheiden, welche Produkte von Klarna, wie „Sofort bezahlen“, „Später bezahlen“ und „In Raten bezahlen“, sie integrieren wollen.

„Klarna ist einer der führenden Zahlungsanbieter in der Payment-Branche, mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung flexibler Bezahllösungen, die Händler benötigen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern“, erklärt Ryan Murden, Head of Business Development bei Magento Commerce. „Die Integration mit Klarna als CBE in unserer neuesten Version wird Händlern helfen, den Bestellvorgang zu optimieren und die Abbruchrate beim Checkout zu reduzieren.“