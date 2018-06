Erstellt am 01. Juni 2018

Intelligenter Einkaufswagen und Inhouse-Drohnen: Walmarts Zukunfspläne

Walmart versucht sich am Supermarkt der Zukunft und hat jetzt sechs Patente angemeldet, die Rückschlüsse auf die kommenden neuen Konzepte der US-amerikanischen Einzelhandelskette schließen lassen.

© Niloo / shutterstock.com

Der Einzelhandelskonzern Walmart scheint sich mit neuen Store-Konzepten aktuell gegen den großen Konkurrenzen Amazon zu rüsten. In den USA hat die Ladenkette jetzt insgesamt sechs neue Patente angemeldet, welche beweisen, dass sich Walmart technologisch nicht hinter dem Online-Riesen verstecken will. Die künftigen Pläne des US-Konzerns lassen einen kleinen Blick in die Zukunft des stationären Shoppings werfen.

Sensorgesteuerte Einkaufswagen und tragbare Ortungsgeräte

Eines der Patente beschreibt beispielsweise einen intelligenten Einkaufwagen, der mithilfe von Sensoren mit einem mobilen Gerät verbunden ist und so den Kunden den Weg durch den Laden schneller finden lässt. Das neue Patent könnte auch der erste Schritt hin zu einem selbstfahrenden Shopping-Wagen sein. Auch ein neues „Wearable“ will Walmart an den Start bringen, welches die Aktivitäten der Mitarbeit misst, ihm aber auch beim Picking der Ware dirigiert und so die Produktivität erhöhen soll.

Der intelligente Einkaufswagen von Walmart © Screenshot United States Patent and Trademark Office

Um den Inventarbestand zu kontrollieren, sollen bildgebende Geräte behilflich sein. Dadurch will Walmart künftig vermeiden, dass der Warenbestand händisch von Mitarbeitern überprüft werden muss. Stattdessen meldet das System dies von alleine. Auch interessant sind die Inhouse-Drohnen, welche in den großen Stores der Einzelhandelskette Unterstützung beim Navigieren leisten oder Preisverifikationen durchführen könnten. Zusätzlich will Walmart mit der Blockchain-Technologie experimentieren, um Zustellung mit selbstfahrenden Lkw zu vereinfachen.

Welche Patente davon allerdings wirklich in die Tat umgesetzt werden, wird die Zukunft zeigen. In den letzten neun Jahren hat Walmart laut CNBC ganze 1.419 Patente eingereicht. Man darf gespannt sein, welche Ideen es über das Reißbrett hinaus in die realen Stores schaffen.