Ebay startet neue Werbemöglichkeiten speziell für lokale Unternehmen

Werbetreibende, aufgepasst! Ebay hat ein neues Projekt an den Start gebracht. Dieses soll lokalen Unternehmen dabei helfen, ihre Angebote und Produkte besser zu vermarkten und größere Umsätze zu generieren.

© Mano Kors / Shutterstock.com

Ein neues Werbetool aus dem Hause Ebay soll Unternehmen dabei unter die Arme greifen, ihre Dienstleistungen künftig besser zu vermarkten. Das neue Portal richtet sich nach Angaben von Ebay an Firmen und Unternehmer aller Größen:

Ob ein kleiner Friseursalon oder Autowerkstatt, ein Fotograf mit einer Handvoll Ateliers, eine Klempnerei oder ein größerer Handwerksbetrieb mit zahlreichen Außenstellen – Ebay möchte mit seinem neuen Selbstbedienungs-Online-Werbetool eine große Bandbreite an potenziellen Werbekunden ansprechen.

Ebay setzt auf eigene Erfahrung im Werbesegment, um Erfolge zu garantieren

Um das neue Anzeigenportal zu vermarkten, setzt Ebay auf seine jahrelange Erfahrung im Werbegeschäft. Auf der entsprechenden Website heißt es: „Wir wissen, was Ihre Kunden kaufen. Indem wir das Wissen von eBay über das Such- und Kaufverhalten von Nutzern verwenden, zeigen wir Ihre Anzeigen auf der eBay-Website eben jenen Personen an, die nach etwas gesucht oder etwas gekauft haben, das mit Ihrem Unternehmen in Verbindung steht.“

© Ebay

Interessierte Unternehmen, die für ihr lokales Geschäft Werbung platzieren wollen, müssen auf der entsprechenden Ebay-Website ein Konto erstellen und können dann dort ein Budget für ihre Werbeaktivitäten festlegen sowie die Anzeigen planen und definieren.

Wie EcommerceBytes berichtet, steht das Werbetool aktuell nur für Dienstleister in Großbritannien zur Verfügung. Doch wie der Blog mit Verweis auf Ebays CEO Devin Wenig schreibt, möchte der Online-Marktplatz das neue Werbetool bald auch in anderen Märkten starten. Außerdem betone Ebay, dass die Anzeigen für Unternehmer „effektiver sind als soziale Netzwerke oder Websites von allgemeinem Interesse“, da sie Käufer erreichen, die sozusagen gerade in Kauflaune und „daher eher für Werbung empfänglich sind“.