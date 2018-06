HelloFresh-Kochboxen können in den USA nun auch im Supermarkt erworben werden

„Das ist für Kunden, die nicht die Möglichkeit haben, lange im Voraus zu planen“ – mit diesen Worten stellt HelloFresh-Geschäftsführer Dominik Richter ein neues Geschäftskonzept seines Unternehmens in den USA vor. Kunden können dort die Kochboxen fortan auch in einigen Supermärkten kaufen.

© mythja - Shutterstock.com

HelloFresh goes offline: Bisher konnten Kunden ihre gewünschten Kochboxen lediglich online bestellen. Nach Berichten von Finanzen.net wird sich das, zumindest zum Teil, künftig jedoch ändern: In den USA kann das Angebot von HelloFresh auch in ausgewählten Supermärkten erworben werden. In zusammengenommen rund 600 Läden von Giant Food sowie Stop & Shop, die beide zum niederländischen Konzerns Koninklijke Ahold Delhaize NV gehören und vor allem an der Ostküste der USA präsent sind, werden die HelloFresh-Kochboxen ausgestellt.

Ausweitung auf deutschen Markt derzeit nicht geplant

„Das ist für Kunden, die nicht die Möglichkeit haben, lange im Voraus zu planen“, soll HelloFresh-Geschäftsführer Dominik Richter gegenüber dem Wall Street Journal laut Finanzen.net zu der erweiterten Ausrichtung seines Unternehmens geäußert haben. Angeblich befinde sich der Kochboxen-Anbieter bereits in Gesprächen mit weiteren potenziellen Partnern in den USA. Finanzen.net zufolge habe eine HelloFresh-Sprecherin jedoch geäußert, dass derartige Pläne hierzulande erst einmal nicht verwirklicht werden sollen. In Belgien und den Niederlanden werden die Kochboxen hingegen in geringen Mengen auch im Supermarkt angeboten.

Deutliches Umsatzwachstum, vor allem in den USA

Generell zeigt die Entwicklung von HelloFresh stetig nach oben. Mitte Mai hat das Unternehmen seine aktuellsten Geschäftszahlen veröffentlicht, die das erste Quartal 2018 abdecken. Abermals konnte der Kochboxen-Anbieter seinen Umsatz erheblich steigern, dieses Mal um 44 Prozent auf 295,6 Millionen Euro. Vor allem in den USA lief es dabei berauschend, denn dort lag das Wachstum sogar bei 49,4 Prozent (179,5 Millionen Euro). Kein Wunder also, dass HelloFresh zunächst dort seine Aktivitäten im Offline-Bereich angeht.