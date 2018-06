Amazon Business startet in Italien und Spanien

Mit Amazon Business kann Amazon ein hauseigenes B2B-Portal vorweisen, auf dem der Konzern Unternehmen auf geschäftlicher Basis zusammenbringt. Nun wurde Amazon Business in Europa maximal ausgeweitet.

© Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com

Amazon hat sein B2B-Portal Amazon Business in den beiden Mittelmeerländern Spanien und Italien an den Start gebracht. Im Rahmen dieser Expansion ist die Business-Plattform nun auf allen Amazon-Websites in Europa verfügbar. Im Einzelnen heißt diese, dass Amazon Business nun neben den beiden neuen Märkten auch in den USA und Deutschland, in Großbritannien und Frankreich, aber auch in Japan und Indien genutzt werden kann.

Amazon will Einkaufsprozesse für Händler optimieren

Für Online-Händler bringt dieser Schritt gleich mehrere neue Möglichkeiten mit sich: Zum einen können Händler, die selbst über Amazon Business Ware vertreiben, neue Kunden in den hinzugekommenen Märkten gewinnen und somit ihre Exporte weiter steigern. Zum anderen können Unternehmen, die eine italienische oder spanische Niederlassung haben, ihre Einkäufe optimieren.

„Zu den Amazon Business-Funktionen auf Amazon.it und Amazon.es gehören kostenlose Lieferung, die Anzeige von Netto-Preisen, Accounts mit mehreren Nutzern sowie Amazon Business Analytics, das Unternehmen dabei hilft, Einkäufe effizienter zu gestalten und mehr Transparenz über die eigenen Ausgaben zu erhalten“, schreibt Amazon in der entsprechenden Pressemitteilung.