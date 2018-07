Sales auf Ebay: Auf diesem Grund werden Händler-Rabatte nicht angezeigt

Ebay-Händler aufgepasst: Wer Rabattaktionen auf Ebay bewirbt, könnte Gefahr laufen, dass diese von Kunden nicht mehr gesehen werden. Wie der Marktplatz jetzt selbst bekannt gab, werden Angebote, die nicht gut genug sind, auch weiterhin deutlich versteckter angezeigt.

© ArthurStock / shutterstock.com

Rabatte sollen den Verkauf ankurbeln und möglichst neue Kunden gewinnen. Ebay-Händler hatten in den letzten sechs Monaten allerdings so ihre Schwierigkeiten damit. Wie Händler bei Ecommercebytes berichten, wurden seit Anfang des Jahres einige Banner nicht mehr prominent am Seitenanfang angezeigt, sondern relativ versteckt am unteren Ende der Website. Lange hielt sich Ebay dazu bedeckt, Verkäufer spekulierten ob es an ihren Anzeigen lag oder möglicherweise ein Fehler des Marktplatzes vorlag. Vergangene Woche meldete sich nun Ebay-Führungskraft Bob Kupbens zu Wort und klärte die aktuelle Vorgehensweise des Marktplatzes auf.

Händler sollen nicht länger „das System betrügen“

Kupbens erklärte, dass bestimmte Banner nicht mehr oben angezeigt werden, wenn der Verdacht besteht, dass die Händler „das System betrügen“. Konkret nannte er als Beispiel das Angebot „Spare einen Dollar beim Kauf von drei Produkten“. Wenn jeder einzelne Artikel allerdings 500 Dollar kostet, dann ist das kein gutes Angebot, so der Ebay-Manager weiter. „Wir haben herausgefunden, wenn wir diese schlechten Angebote über den Produkten anzeigen, kommen die Käufer nicht wieder.“ Weiterhin beschuldigt er Händler, durch diese Methode nur ihre Sichtbarkeit steigern zu wollen. „Eigentlich ist es kein Angebot, sondern nur ein Weg zu betrügen und mehr Sichtbarkeit zu erlangen.“ Künftig werde Ebay also nur die wirklich guten Rabatte und Kundenangebote oben anzeigen, während die schlechten deutlich versteckter platziert werden. Seiner Auffassung nach untergraben eben jene qualitativ niedrigen Rabatte das Vertrauen in die Plattform.

Ebay setzt bei der Entscheidung auf künstliche Intelligenz

Aber wie bestimmt Ebay, welche Angebote gut und welche schlecht sind? Laut Ecommercebytes sind dies subjektive Entscheidungen, aber man werde die „Schwelle super tief“ halten und auch weiterhin mit diesem Grenzwert „spielen“, so Bob Kupbens weiter. Künftig will sich Ebay bei der Entscheidung über die Qualität eines Angebots aber auf künstliche Intelligenz verlassen. Sollten sich Händler von dieser Software allerdings benachteiligt behandelt fühlen, rät Kupbens: „Wenn Händler der Meinung sind, ein gutes Angebot für Kunden zu haben und es wird aus irgendeinem Grund aber nicht angezeigt, lasst es uns wissen.“