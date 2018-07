Kampf gegen Amazon Prime Day: Ebay kündigt Schnäppchen-Tag an

Der Amazon Prime Day ist sowohl hierzulande als auch in den USA und in anderen Märkten ein gigantisches Online-Shopping-Event. In diesem Jahr will der Konkurrent Ebay in den USA allerdings mit einer eigenen Aktion gegenhalten.

© Sky Motion / Shutterstock.com

Millionen Angebote und klingelnde Kassen – Amazon zeigt sich Jahr für Jahr euphorisch ob der großartigen Resultate, die der Prime Day einfahren kann. Die jährliche Rabattschlacht gehört nicht umsonst mittlerweile zum festen Repertoire des Online-Riesen. Doch in diesem Jahr gibt es einen Online-Marktplatz, der sich gegen dieses Event rüstet und mit einer eigenen Aktion durchstarten will: Ebay.

Ebay versetzt Amazon einen Seitenhieb

Auf seiner US-amerikanischen Unternehmensseite hat das Unternehmen angekündigt, seinen Kunden am 17. Juli 2018 „Tausende exklusiver Deals“ anzubieten. Dieses Datum dürfte dabei nicht von ungefähr kommen, denn Amazon feiert seinen Schnäppchen-Tag vom 16. Juli um 12 Uhr bis zum 17. Juli um Mitternacht.

Dabei kann sich Ebay auch einen direkten Seitenhieb auf Amazon nicht verkneifen: In der entsprechenden Ankündigung heißt es nämlich: „Warum sollten Sie Geld für monatliche Mitgliedsbeiträge ausgeben, um Angebote für Dinge zu erhalten, die Sie sich wünschen?“ Und auch: „Lassen Sie monatliche Gebühren aus und greifen Sie auf Sonderangebote für neue, begehrte Produkte mit kostenlosem Versand zu – und zwar ohne eine Mitgliedschaft.“

Ebay lockt mit Bestpreis-Garantie

Die Rabatte wurden in den verschiedensten Kategorien angekündigt: unter anderem in den Bereichen Haushalt, Elektronik und Smart Home sowie bei Mode-, Sport- und Outdoor-Artikeln. Betont wird zudem, dass Produkte großer Marken wie Apple und Samsung, Adidas, Dyson oder KitchenAid darunter sein werden. Insgesamt dürften sich die Kunden nach Angaben von Ebay auf Preisnachlässe von bis zu 80 Prozent freuen.

Um die Vorteile für Ebay-Kunden zu untermauern, setzt der Marktplatz auf eine Bestpreis-Garantie. Das heißt, wenn Kunden auf der Website eines Konkurrenten einen Artikel finden, der dort günstiger angeboten wird, so zahlt Ebay eine Preisdifferenz in Höhe von 110 Prozent, was sich ebenfalls direkt gegen den Amazon Prime Day richten dürfte.