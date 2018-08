Mit Technik von Atalanda: Online-Plattform Letzshop startet in Luxemburg

Mit einer White Label Lösung unterstützt das Local Commerce Unternehmen Atalanda den Bau eines lokalen Marktplatzes in Luxemburg. Bereits im September diesen Jahres soll die neue Plattform online gehen.

© atalanda

In 13 deutschen Städten ist Atalanda als Betreiber von lokalen Marktplätzen bereits aktiv. Jetzt folgt für das Local Commerce Unternehmen der Schritt ins Ausland. Mit einer White Label Lösung unterstützt Atalanda in Luxemburg den Bau der regionalen Online-Plattform Letzshop. Bereits ab September 2018 soll der Marktplatz online gehen. Mit diesem können sich sowohl Einwohner als auch Besucher Luxemburgs online über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen der lokalen Händler informieren und direkt die gewünschte Ware bestellen. Wie Atalanda selbst schreibt, erfolgt die Lieferung kurzfristig noch am selben oder am darauffolgenden Tag.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen. Den Start in Luxemburg haben wir als Gelegenheit genutzt, die Funktionalitäten von atalanda um die Mehrsprachigkeit zu erweitern“, sagt Roman Heimbold, Geschäftsführer der Atalanda GmbH.

Händler zahlen 500 Euro Jahresbeitrag

Das Wirtschaftsministerium von Luxemburg hat das Projekt ins Leben gerufen. Mittlerweile haben sich 13 Gemeinden für diese neue wirtschaftliche Interessensgemeinschaft („Groupement d'intérêt économique“, GIE) als Teilnehmer anmeldet. Der lokale Marktplatz Letzshop wird in den Sprachen Deutsch und Französisch zur Verfügung stehen, für die Nutzung müssen Händler einen Jahresbeitrag von 500 Euro zahlen. Aktuell werden die teilnehmenden Händler mitsamt ihren Warenwirtschaftssystemen an die Plattform angeschlossen.