Amazon UK: Werbeaufsichtsbehörde verlangt Rücknahme der Liefergarantie

Amazon UK kann in vielen Fällen seine eigens proklamierte Liefergarantie nicht einhalten. Die britische Werbeaufsichtsbehörde hat den Konzern jetzt zur Rechenschaft gezogen und verlangt die Rücknahme des Werbeversprechens.

© Julie Clopper / shutterstock.com

In Großbritannien lockt Amazon neue Kunden für seine Prime-Mitgliedschaft mit dem Werbeversprechen „unlimited one-day delivery“ – also grenzenlose Zustellung am nächsten Tag. Laut der britischen Werbeaufsichtsbehörde Advertising Standards Authority (ASA) ist diese Aussagen „irreführend“. Besonders in der Weihnachtszeit beschwerten sich vermehrt Kunden, dass ihr Paket nicht rechtzeitig angekommen sei und somit die angepriesene Liefergarantie nicht eingehalten wurde. Die ASA fordert auf Grundlage dessen von Amazon UK nun die Rücknahme der versprochenen Liefergarantie.

„Eine signifikante Anzahl von ausgeschriebenen Prime-Produkten war nicht für die Zustellung am nächsten Tag verfügbar“, wird die Behörde beim Guardian zitiert. „Da Konsumenten allerdings davon ausgegangen sind, dass, solange man rechtzeitig bestellt, alle Prime-Produkte für die Zustellung am nächsten Tag verfügbar sind, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Werbung irreführend ist.“

Amazon: Prime bietet nach wie vor „fantastische Vorteile“

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die britische Werbeaufsichtsbehörde an Aussagen des US-Konzerns stört. Bereits 2016 kritisierte die Behörde Amazons Werbeslogan für eine kostenlose Zustellung vor dem Hintergrund, dass der Online-Händler „es nicht ausreichend klar machen würde, welche Produkte für die kostenlose Zustellung berechtigt seien“.

Im aktuellen Fall weist Amazon daraufhin, dass die Prime-Mitgliedschaft nach wie vor „fantastische Vorteile“ biete. Weiter sagte ein Sprecher des US-Konzerns: „Das erwartete Zustelldatum wird vor dem Kaufabschluss sowie während des gesamten Shopping-Prozesses angezeigt und wir arbeiten fieberhaft daran, dieses Datum einzuhalten.“ Weiter räumt Amazon ein, dass „ein kleiner Teil der Bestellungen“ im vergangenen Jahr nicht pünktlich zugestellt werden konnte. Der Grund dafür seien die „extremen“ Wetterverhältnisse gewesen, die aber laut Amazon „alle Zustellungsbetriebe in Großbritannien betrafen.“