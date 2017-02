Hitmeister ist Real.de: "Am ersten Livetag mehr als doppelt so viele Händleranmeldungen"

Seit Mitte Februar ist Hitmeister auf Real.de umgezogen. Was der Handel auf der neuen Domain die Händler kostet, klärten wir hier. Im Interview mit OnlinehändlerNews erläutert das Unternehmen nun den Umstieg und freut sich über positives Feedback der Online-Händler.

Foto: Real.de

Wie groß ist die Umstellung von Hitmeister auf Real.de für Händler?

"Hitmeister-Händler, die uns bereits im Vorfeld alle erforderlichen Dokumente (Gewerbeschein etc.) eingereicht haben, können mit einem Klick auf real.de wechseln. Mehr Aufwand haben sie nicht."

Hat sich durch die Übernahme etwas an den Konditionen und Möglichkeiten für Händler geändert, die ihre Waren jetzt auf Real.de anbieten wollen?

"Die Konditionen für unsere Händler sind gleichgeblieben. Wir bringen aber mehr an Leistung für sie in Form von mehr Benefits für unsere Endkunden – Paybackpunkte, 0%-Sofortfinanzierung, Präsenz in Handzetteln, die wöchentlich an über 23 Mio. Haushalte gehen etc. Auch das Team hier in Köln bleibt gleich. Die Ansprechpartner für Händler ändern sich nicht und der persönliche Kontakt bleibt weiterhin erhalten."

Wie haben die Händler bisher auf den Umzug zu Real.de reagiert?

"Fast ausschließlich positiv. Allen ist klar, welche Chancen und welche Reichweite ein Verkauf über real.de bietet. Bereits am ersten Livetag unter real.de hatten wir mehr als doppelt so viele Händleranmeldungen wie an einem üblichen Tag unter hitmeister.de."

Was sind Ihre Ziele für die kommenden Monate?

"Wie auch in der Vergangenheit möchten wir laufend mehr Wert für unsere Händler und Endkunden schaffen. Dabei denken wir insbesondere über eine Stärkere Verzahnung zwischen unserem Onlineangebot und unseren stationären Services nach."