CEO Heiner Kroke: „Meine ganze Familie sind alle große Momox-Fans.“

Neben den bekannten Giganten wie Otto.de und Zalando, gibt es auch noch den ein oder anderen Hidden Champion, der eher unauffällig erfolgreich ist. Ein solches Unternehmen ist der Re-Commerce-Händler Momox. Wir haben mit CEO Heiner Kroke über das Unternehmen gesprochen und wollten wissen, wo es mit Momox in Zukunft hingeht.

© momox

OnlinehändlerNews: Was war ihr absolutes Highlight, seit dem Sie bei Momox als Geschäftsführer tätig sind?

Heiner Kroke: Das ist wirklich schwer zu sagen, da momox so eine gigantische Entwicklung in den letzten Jahren hatte, dass es wirklich nicht „das eine“ Highlight gab, sondern super viele. Aber wenn ich gezwungen werde, eins zu picken, dann würde ich sagen: Das Commitment und die Kreativität mit dem die momox Teams das reCommerce Geschäft treiben und immer wieder neu erfinden, um den Bedürfnissen unserer Kunden jeden Tag neu zu entsprechen.

Momox war im August 2015 bei Ebay.de und Amazon.de der größte Händler für gebrauchte Waren. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie diese Nachricht erhalten haben?

Das war nicht nur im August 2015 so, sondern gilt bis heute. Und auch nicht nur für Deutschland, sondern auch für Frankreich. Ich habe ja selbst lange Jahre bei eBay gearbeitet und dort auch das Powerseller-Programm verantwortet. Deshalb ist das gerade für mich eine besondere Nachricht, die mich stolz auf das Erreichte macht.

Was hat Momox für die Zukunft geplant?

Wir möchten weiteres Wachstum in unseren Kernkategorien und Kernländern erreichen. Schaffen wollen wir das, indem wir das Geschäftsmodell von reCommerce immer bekannter machen. Außerdem werden wir die Internationalisierung weiter vorantreiben. In Frankreich haben wir noch viel Potenzial und bei weitem noch nicht die Penetration des Marktes erreicht, wie wir es bereits in Deutschland geschafft haben. Ein weiteres Stichwort ist Diversifikation: In unserer jüngsten Kategorie „Fashion” freuen wir uns über sehr hohe Wachstumszahlen, doch stehen wir hier noch weiter sehr am Anfang.

Verkaufen und kaufen Sie auch selbst über Momox?

Oh ja, natürlich! Meine ganze Familie sind alle große momox-Fans und manchmal vielleicht sogar zu große: Neulich musste ich mir meinen Provence-Reiseführer auf medimops zurückkaufen. Meine Frau war so eifrig, dass sie versehentlich das fast neue Buch schon wieder an momox verkauft hatte.

